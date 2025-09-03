Mobilität

Der erste Elektro-GTI von Volkswagen kommt

Volkswagen hat heute den VW ID. Polo für 2026 bestätigt und verraten, dass man ab dem kommenden Jahr wieder die alten und bekannten Namen nutzen wird. Das trifft auch auf das Performance-Branding zu, denn der erste Elektro-GTI steht an.

Da wird Volkswagen nächstes Jahr den VW ID. Polo GTI zeigen, laut Autocar kommt dieser aber erst 2027 auf den Markt. Neben der normalen Version mit knapp 230 PS soll auch ein Clubsport mit knapp 285 PS folgen und laut Quelle könnte es auch die Basis für den ersten Elektro-R sein, wenn dann mit knapp 400 PS daher kommt.

Das Ende des GTX-Brandings hat Volkswagen heute nicht final bestätigt, es dürfte aber logisch sein, denn man wird nicht den elektrischen Polo und Golf als GTI auf den Markt bringen und dann noch GTX-Modelle verkaufen, das wird einheitlicher.

Schade, dass es heute noch nicht die finalen Details und auch nicht die finale Optik ohne Tarnfolie gab, denn auf den Bildern gefällt mir der elektrische Polo sehr gut, mich würde wirklich das finale Design interessieren. Doch da werden wir 2026 mit Sicherheit noch sehr viel hören, auch vom VW ID. Golf, VW ID. Tiguan und mehr.

Fahrzeugzulassungen im August: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland

Im August 2025 wurden insgesamt 207.229 Pkw neu zugelassen, was einem Anstieg von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der…

3. September 2025

