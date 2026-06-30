Cupra verspricht „überraschende Ankündigungen“ für Juli

Cupra ist auf dem Goodwood Festival of Speed 2026 dabei, welches am 9. Juli startet. Das machen Unternehmen vor allem dann, wenn sie ihre Marke oder ein Modell bewerben wollen, wie in diesem Fall den kommenden Cupra Raval.

Doch das ist nicht das einzige Highlight vor Ort, so Cupra heute, für kommende Woche verspricht man „überraschende Ankündigungen“ und es soll tatsächlich auch „Produktvorstellungen“ geben. Was? Das lässt Cupra bisher noch offen.

Ein neues Modell steht vorerst eigentlich nicht an, der Born ist neu, der Tavascan ist neu, der Raval ist bekannt und das wirft die Frage auf, was Cupra plant. Zeigt uns Cupra eventuell ein Konzept für ein kommendes Modell, was in Zukunft ansteht?

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗