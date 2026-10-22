Cyberpunk 2077: Großes Update mit vielen Neuerungen ist da

CD Projekt Red hatte es zu Beginn der Woche angekündigt, gestern gab es die Details und ab heute steht Version 2.5 für Cyberpunk 2077 (die Switch-Version wird etwas später folgen) bereit. Das Update wurde zusammen mit der zweiten Staffel von Edgerunners entwickelt, einer animierten Serie, die bei Netflix verfügbar ist.

Mit dabei sind Mods bei Konsolen, neue Kleidung, eine neue Nebenquest und so viel mehr, die Liste der Änderungen und Neuerungen ist lang, wie man hier sieht:

Es ist der optimale Zeitpunkt, um mit Cyberpunk 2077 zu starten oder einen neuen Durchlauf zu wagen … wenn da nicht so viele neue Spiele anstehen würden und da sind. Es reizt mich, seit dem Update für die PS5 Pro, aber es fehlt die Zeit. Aber CD Projekt Red macht es mir nicht leicht, 2027 werde ich sicher wieder durchstarten.

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