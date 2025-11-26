Cyberpunk 2077 ist jetzt ein überraschend großer Erfolg

Es wurde mit Hoffnung erwartet, kam dann aber so unfertig auf den Markt, dass es heute eine Warnung für andere Studios ist, wenn sie ein Spiel vorzeitig releasen wollen. Die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077.

Doch CD Project Red arbeitete in den Jahren danach immer weiter am Spiel und hat die Entwicklung mittlerweile sogar ausgelagert, weil man selbst an einem echten Nachfolger arbeitet, damit das Spiel weiter gepflegt wird.

Und so kommt es, dass Cyberpunk 2077 auch ein Paradebeispiel für eine sehr beeindruckende Wendung ist. Mittlerweile hat man mit über 35 Millionen Einheiten einen weiteren Meilenstein bei den Verkäufen erreicht.

Für mich mittlerweile eines der besten Spiele und ich hoffe weiterhin auf eine PS5 Pro Version, dann würde ich erneut einen Durchlauf starten. Aber ich bin auch schon auf die ersten Details zu Cyberpunk 2 gespannt.