Das Comeback von Scrubs hat einen ersten Teaser

2026 kehrt Scubs zurück und vor ein paar Tagen haben wir schon das Datum für den Neustart der Serie erfahren. Am 25. Februar 2026 startet die neue Staffel von Scrubs und dürfte bei uns in Deutschland exklusiv bei Disney+ zu sehen sein.

Jetzt gibt es einen ersten Teaser Trailer mit den alten und bekannten Schauspielern von Scrubs, der Fans einheizen und ihnen zeigen soll, wie sich J.D., Turk und Co. verändert haben. Ich bin gespannt, sehr gespannt, Scrubs gehört bis heute zu meinen Lieblingsserien, aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch.

