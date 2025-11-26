News

Das Comeback von Scrubs hat einen ersten Teaser

Autor-Bild
Von
|
Scrubs Disney Header

2026 kehrt Scubs zurück und vor ein paar Tagen haben wir schon das Datum für den Neustart der Serie erfahren. Am 25. Februar 2026 startet die neue Staffel von Scrubs und dürfte bei uns in Deutschland exklusiv bei Disney+ zu sehen sein.

Jetzt gibt es einen ersten Teaser Trailer mit den alten und bekannten Schauspielern von Scrubs, der Fans einheizen und ihnen zeigen soll, wie sich J.D., Turk und Co. verändert haben. Ich bin gespannt, sehr gespannt, Scrubs gehört bis heute zu meinen Lieblingsserien, aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch.

Samsung S95f Oled Tv 2025

Samsung S95H: Das neue OLED-Flaggschiff kommt

Samsung plant neue Smart TVs für 2026 und wird vermutlich die CES 2026 direkt im Januar für erste Details zur…

24. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Das Comeback von Scrubs hat einen ersten Teaser
Weitere Neuigkeiten
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Upgrade im deutschen Warnsystem: Cell Broadcast erhält Entwarnungsfunktion
in Dienste
Paket
Paketbranche: ver.di fordert Verbot von Subunternehmen und Gewichtslimit
in Handel
Die überraschende Wendung bei Porsche
in Mobilität
Scout: Neue Elektroautos von Volkswagen liegen voll im Zeitplan
in Mobilität
Neues Huawei-Smartphone stellt einen Rekord auf
in Smartphones
Apple könnte 2025 die neue Nummer 1 werden
in Smartphones
BMW trennt sich ab 2026 offiziell vom Roadster
in Mobilität
IKEA will mit neuen Lautsprechern ein „Statement“ setzen
in Audio
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ in Deutschland: Es geht los!
in Dienste
Klarmobil Black Week: „Tarif des Jahres“ im Telekom-Netz kommt mit 100 GB
in Tarife