Mobilität

Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Opel Experimental Header

Stellantis plant aktuell die ersten Modelle der STLA Small-Plattform, die zwar nicht exklusiv für Elektroautos gedacht ist, aber dafür optimiert wurde. Und einige der neuen Modelle wird es auch nur als vollelektrische Version in Zukunft geben.

Opel hat diesen Schritt vor ein paar Tagen beim Corsa bestätigt, aber Autocar schreibt, dass auch der nächste Peugeot 208 mit dieser Plattform nur als e-208 kommen wird. Der Verbrenner bleibt noch, aber dann eben mit alter Plattform.

Kompakte Modelle mit viel Reichweite

STLA Small wird ein sehr spannender Schritt für die Autos von Stellantis, denn im Moment gibt es beispielsweise maximal 52 kWh im Unterboten und damit kommt man nicht gegen einen VW ID.3 oder andere Konkurrenten an. Und auch mit Blick auf das Platzangebot ist eine Mischplattform einer Elektro-Plattform unterlegen.

Der nächste Opel Corsa Elektro und Peugeot e-208 werden allerdings bis zu 82 kWh bekommen, womit man sogar einen VW ID.3 übertrifft (der kommt 2026 aber auch als neue Version). Weitere (technische) Details zur Plattform gibt es nicht.

Bei Peugeot ist allerdings eine kleine Preview für den neuen 208er im November vorgesehen, da werden wir also sicher mehr erfahren. STLA Medium war für mich eher eine Enttäuschung, da habe ich mit mehr gerechnet, wenn man die Technik anschaut. STLA Small könnte aber ein großer Schritt für Elektroautos werden.

Volkswagen Id. Gti Concept

Großer Fehler: Der „Umweltbonus“ für Elektroautos kommt zurück

Die Bundesregierung will Elektroautos fördern und bringt laut Bild und anderen Medien den „Umweltbonus“ zurück. Dieses Mal jedoch in einer…

13. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Yupi ☀️
    sagt am

    Der neue Kompaktwagen Peugeot 308 kostet ja schon 42500 Euro in der Basis.

    Ein Corsa oder Peugeot 208 kostet dann 30k 35k Euro? Damit ist das Fahrzeugsegment Kleinwagen endgültig tot und das sieht man auch an den Zulassungszahlen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026
in Audio
Google Pixel Watch 2023 Header
Das Update-Debakel der Google Pixel Watch
in Firmware und OS
Deutsche Medienhäuser entwickeln gemeinsame Dateninfrastruktur
in Marktgeschehen
Apple Mac Mini M1 Header
Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus
in Computer und Co.
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox
in Gaming
Unlimited Mobile streicht den Anschlusspreis
in Tarife
Mega SIM ersetzt Unlimited-Basis-Tarif
in Tarife
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: VW-Konzern blickt auf starkes Wachstum bei Elektroautos
in Mobilität
AirPods 5 und AirPods Pro 4: Apple arbeitet an neuem Chip
in Audio
Volkswagen Id. Gti Concept
Großer Fehler: Der „Umweltbonus“ für Elektroautos kommt zurück
in Mobilität