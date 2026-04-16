Dacia bereitet zweites Elektroauto vor und wird wieder sehr günstig

Dacia wollte eigentlich erst 2027 ein zweites Elektroauto auf den Markt bringen, aber wie mittlerweile bekannt ist, werden wir doch noch 2026 ein zweites Modell sehen. Und es wird wieder günstig, man peilt hier wohl unter 18.000 Euro an.

Basis ist der Renault Twingo, das zweite Elektroauto von Dacia, für das es noch keinen Namen gibt, dürfte also eine abgespeckte Version davon sein. Und bei Autocar hat man jetzt einen getarnten Erlkönig erstmals vor die Kamera bekommen.

Dacia is building a £16,000 electric car: here's your first look https://t.co/nxhkkW5Tpm pic.twitter.com/o1n4XlJ3sN — Autocar (@autocar) April 16, 2026

Mögliche Eckdaten für das zweite Elektroauto von Dacia dürften ein Akku mit 27,5 kWh (LFP) für ca. 250 km Reichweite und ein Elektromotor mit 60 kW (82 PS) sein, das kennen wir jedenfalls vom elektrischen Twingo. Und wann kommt das Auto?

Die finale Ankündigung ist für Oktober geplant, so die Quelle, auch dieses Modell wird, wie der Spring, als reines Stadtauto vermarktet und fährt auch nicht schneller als 130 km/h. Stellt sich nur die Frage: Wozu dann noch den Spring anbieten?