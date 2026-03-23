Darum liefert Apple jetzt wieder mehr Qualität

Man kann darüber streiten, ob der alte Fokus der Qualität schon überall bei Apple angekommen ist, man kann aber nicht abstreiten, dass man bei vielen Produkten eine Änderung sieht. Sei es beim neuen MacBook Neo, beim iPhone 17 Pro oder der Apple Watch Ultra, bei vielen Produkten steht nicht mehr das Design ganz vorne.

Diese Entwicklung sei vor allem auf John Ternus zurückzuführen, so Mark Gurman von Bloomberg. Er wird gerade als neuer Chef von Apple positioniert und bekommt daher immer mehr Verantwortung. Der Fokus auf mehr Qualität bei Apple sei vor allem sein Verdienst. Es ist noch nicht perfekt, aber die Richtung stimmt wieder.

Er hat das Hardware-Portfolio von Apple nachhaltig geprägt und damit einen Trend der sinkenden Produktqualität umgekehrt, der entstanden war, weil das Unternehmen Schlankheit und elegantes Design über die Leistung gestellt hatte.

Intern sei John Ternus wohl sehr beliebt bei Mitarbeitern und beim Management und wird als „gewissenhafter Ingenieur und ein umsichtiger Manager“ bezeichnet. Man bekommt den Eindruck, als wäre Apple bei ihm in guten Händen und vielleicht wäre so ein Ingenieur nach der Ära von Tim Cook auch wieder gut für Apple.

Er hat zwar das Erbe von Steve Jobs vergoldet und Apple zu einem er lukrativsten Unternehmen der Welt gemacht, aber es wäre Zeit für frischen Wind. Ich kann euch den ausführlichen Beitrag bei Bloomberg sehr empfehlen, er befindet sich aber zum Teil hinter einer Paywall. Man bekommt aber ein gutes Bild des neuen CEOs.

(Es würde mich jedenfalls wundern, wenn es nicht John Ternus wird)