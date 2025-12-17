Das Apple iPhone 18 bekommt endlich eine gute Kamera-Taste

Apple geht viele Dinge gerne etwas anders an, wenn man sie einführt. Was auch oft eine gute Sache ist. Aber nicht immer, wie bei der Kamera-Taste im iPhone. Diese hat eine zusätzliche Touch-Schicht und das kommt bei vielen Nutzern nicht gut an.

Man hat daher schon über die Software nachgebessert, aber optimal ist es nicht. Das soll sich mit einer zweiten Generation der Taste ändern, so The Information.

Apple plant simplere Kamera-Taste

Mit dem iPhone 18, welches Anfang 2027 ansteht, wird es eine neue Taste ohne die kapazitive Touch-Schicht geben. Apple plant wohl eine ganz normale Taste, die man ein bisschen drücken kann, um damit zu fokussieren, mehr gibt es hier nicht.

Unklar ist, wie es mit anderen iPhones aussieht, die Quelle erwähnt nur das iPhone 18. Gut möglich, dass die anderen iPhones nach diesem folgen, das iPhone 18 Pro, welches schon 2026 kommt, aber noch die aktuell bekannte Taste haben wird.

Wir haben schon im Oktober gehört, dass Apple diesen Schritt plant und man würde damit nicht nur auf das Feedback der Nutzer hören, sondern auch Kosten sparen. Ich würde diesen Schritt begrüßen, mir reicht eine simple Taste mit Fokus aus. Aber ich hoffe, dass Apple mit diesem Schritt die Position der Taste optimiert.