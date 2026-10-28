Smartphones

Das Apple iPhone 18 Pro kommt überraschend gut an

Oliver Schwuchow
Von

Ohne ein Basis-iPhone, ohne ein neues Air, Plus oder Mini, nur mit einem teuren und kaum verfügbaren Duo und nach dem bisher erfolgreichsten iPhone aller Zeiten (dem 17 Pro) stellt sich die Frage, wie sich das neue iPhone 18 Pro schlägt.

Nun, laut Counterpoint überraschend gut, denn im Vergleich zum Vorgänger ging es laut deren Analyse sogar um 3,1 Prozent nach oben. Schlägt das 18 Pro sogar das 17 Pro? Danach sieht es derzeit aus, aber das liegt vor allem an einem Markt.

iPhone 18 Pro ist in China beliebt

In vielen Märkten ist die Nachfrage nach dem Pro-Modell eingebrochen, in einigen stärker, in anderen schwächer, wie dem wichtigen Heimatmarkt von Apple, da ging es nur 4 Prozent nach unten. Doch China blüht mit fast 30 Prozent Wachstum auf.

Das große iPhone 18 Pro Max sei noch immer der Star, wenn auch mit 56 Prozent Anteil leicht unter dem Vorgänger. Doch die höheren Preise dürften das locker ausgleichen, wie das beim Gewinn aussieht, wird sich in den Geschäftszahlen zeigen.

Wichtig ist nur, dass dort Apple keine Zahlen nennen wird, wie auch Counterpoint in ihrer Analyse nicht. Das sind also eher Schätzungen mit Details von Händlern und keine sicheren Angaben. Sie dienen eher für einen Trend und eine grobe Tendenz.

Tablets · 28. Oktober 2026

Apple iPad mini mit OLED: Das Display besitzt theoretisch 120 Hz

Das neue iPad mini mit OLED wurde für viele Dinge gelobt, aber zwei Punkte haben dann doch als große Kritikpunkte… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Vodafone verschenkt ein Jahr Mobilfunk und Internet an Gründer
28.10.26 · Vodafone
Temu lässt Produkte jetzt schon im Lager prüfen
28.10.26 · Handel
Apple: Offizielles Statement zum Display-Problem im iPhone Duo
26.10.26 · Smartphones
440 Millionen Konten: Bei PayPal tut sich einiges
28.10.26 · Fintech
Das Apple iPhone Duo hat wohl ein ernstes Display-Problem
26.10.26 · Smartphones
Telekom baut Mobilfunknetz aus: Diese Regionen profitieren
28.10.26 · Telekom
OpenAI verbindet ChatGPT mit iCloud Mail und Kalender
28.10.26 · Dienste
Das Apple iPhone Duo 2 könnte größer werden
24.10.26 · Smartphones
ADAC-Studie: Notbremsassistenten versagen ausgerechnet bei reflektierender Kleidung
28.10.26 · Mobilität
Das iPhone Duo ist da: Apple kontert einen großen Kritikpunkt
23.10.26 · Smartphones
Du bist hier: Apple · iPhone
mobiFlip / News / Smartphones / Das Apple iPhone 18 Pro kommt überraschend gut an