Das Apple iPhone 18 Pro kommt überraschend gut an

Ohne ein Basis-iPhone, ohne ein neues Air, Plus oder Mini, nur mit einem teuren und kaum verfügbaren Duo und nach dem bisher erfolgreichsten iPhone aller Zeiten (dem 17 Pro) stellt sich die Frage, wie sich das neue iPhone 18 Pro schlägt.

Nun, laut Counterpoint überraschend gut, denn im Vergleich zum Vorgänger ging es laut deren Analyse sogar um 3,1 Prozent nach oben. Schlägt das 18 Pro sogar das 17 Pro? Danach sieht es derzeit aus, aber das liegt vor allem an einem Markt.

iPhone 18 Pro ist in China beliebt

In vielen Märkten ist die Nachfrage nach dem Pro-Modell eingebrochen, in einigen stärker, in anderen schwächer, wie dem wichtigen Heimatmarkt von Apple, da ging es nur 4 Prozent nach unten. Doch China blüht mit fast 30 Prozent Wachstum auf.

Das große iPhone 18 Pro Max sei noch immer der Star, wenn auch mit 56 Prozent Anteil leicht unter dem Vorgänger. Doch die höheren Preise dürften das locker ausgleichen, wie das beim Gewinn aussieht, wird sich in den Geschäftszahlen zeigen.

Wichtig ist nur, dass dort Apple keine Zahlen nennen wird, wie auch Counterpoint in ihrer Analyse nicht. Das sind also eher Schätzungen mit Details von Händlern und keine sicheren Angaben. Sie dienen eher für einen Trend und eine grobe Tendenz.

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