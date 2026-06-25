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Das chaotische Ende von OnePlus als Marke

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In den letzten Monaten hat Oppo, die Muttermarke von OnePlus, die Präsenz von dieser immer weiter zurückgeschraubt, was die Gerüchte rund um ein Ende von OnePlus befeuerte. Dieses will man bis heute nicht bestätigen, aber vor ein paar Wochen gab man zu, dass die regionale Roadmap von OnePlus „überprüft“ wird.

Die Lage rund um OnePlus ist allerdings weiterhin chaotisch, denn in Indien, einem der wichtigsten Märkte, wurde jetzt angeblich das Ende eingeleitet, Realme und OnePlus sollen ein Teil von Oppo werden. Laut Quelle wird es nächsten Monat „große News“ rund um Oppo, Realme und OnePlus geben, mehr wissen wir nicht.

Die Entwicklung der letzten Monate deutet aber darauf hin, dass sich Oppo auf die eigene Marke fokussieren und die anderen Untermarken einstellen könnte. Man hat in Märkten wie Indien und bei uns auch die lokale Präsenz massiv reduziert, bei uns in Deutschland ist OnePlus seit einer ganzen Weile eigentlich kaum noch aktiv.

Es gibt keine PR-Sparte und Kommunikation, daher auch kaum Testberichte, man verkauf die Geräte nur noch selbst und teilweise bei Amazon und Netzbetreiber sind nicht mehr mit von der Partie. Nach dem ganzen Hin und Her und den Patentstreitigkeiten in den letzten Jahren ist mein Vertrauen in die Marke jedenfalls weg.

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24. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Thomas 🔅
    sagt am

    Mein heutiges Smartphone aus 2019, OnePlus 7T Pro, läuft immer noch wie am ersten Tag:-)

    Antworten

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