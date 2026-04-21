OnePlus will das Ende in Deutschland noch nicht final bestätigen

OnePlus spielt für Oppo in Europa keine große Rolle mehr und es deutet sich immer häufiger an, dass sich die Marke unter anderem auch von Deutschland trennt.

Jüngste Entwicklungen, es gibt beispielsweise keinen PR-Chef mehr, dieser betreut jetzt Oppo, deuteten weiter darauf hin. Android Authority hat weitere Beweise für das Ende in Europa gesammtl, aber auch ein Statement von OnePlus erhalten:

OnePlus Europe überprüft derzeit seine regionale Roadmap und Produktstrategie. Der Kundendienst, Software-Updates und die Einhaltung aller Rechte für alle Nutzer sind weiterhin uneingeschränkt gewährleistet.

Man „prüft“ also, ob es hier weitergeht, erwähnt aber direkt, dass der Support bei OnePlus gewährleistet ist. Sowas schreibt man eigentlich nicht, wenn man aktiv in der Region ist, denn dann würden daran eigentlich keine Zweifel bestehen.

Es ist noch nicht der finale Sargnagel, um diesen tänzelt man weiter herum, aber das Ende von OnePlus in Europa und somit Deutschland ist absehbar. Und diese Aussage macht jetzt auch nicht besonders viel Mut, dass sich die Lage ändert.