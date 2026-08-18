Mobilität

So will BYD bald Audi, Mercedes und BMW die Kunden klauen

Oliver Schwuchow
Von

Die Marken aus China werden zunehmend zu einem Problem für europäische Marken, bisher aber eher in China selbst. In Europa gewinnen sie zwar immer mehr an Einfluss, tun sich aber vor allem im hochpreisigen Segment doch schwer.

Kunden von BMW, Audi oder Mercedes sind treu, was nicht nur an der Technik liegt, da sind einige Konkurrenten aus China mittlerweile weiter, man „kennt“ eben das Design und die Marke. Und genau dieses Problem will BYD in Zukunft lösen.

Das Design wird „europäischer“

Man hat sich den deutschen Designer Wolfgang Egger geschnappt, der schon bei vielen Autos aus dem VW-Konzern (darunter sogar Lamborghini) oder Stellantis (wie Alfa Romeo) gearbeitet hat. Aktuell kümmert er sich um Denza, eine neue Marke von BYD, die für die Zukunft einen „europäischeren Ansatz“ geplant hat.

BYD baut gerade sein neues Zentrum in Mailand auf und will direkt vor Ort das Design in den Fokus rücken. Kommende Premiumautos sollen also den Geschmack der europäischen Kunden treffen und nicht mehr in China entworfen werden.

BYD tritt sehr selbstbewusst auf

Bei BYD, was die Abkürzung für Build Your Dreams ist, sei man „selbstbewusst“, so der Designer bei Autocar, dass man es mit den „traditionellen Marken aufnehmen kann“. Technisch sieht man sich schon vorne, aber es scheitert noch am Namen, was man mit Marketing lösen kann, und am Design, was man eben jetzt angeht.

Denza sorgte im Sommer für Aufsehen, als man sowas wie einen elektrischen 911er zeigte, der laut eigenen Angaben gut ankommt. Und das in einer Zeit, in der man in Zuffenhausen in der Krise ist und Porsche die Zeit viele Jahre zurückgedreht hat.

Man kann in der Automobilbranche so langsam den gleichen Trend wie bei den Smartphones, Kameras und anderen Produkten sehen. Die Hersteller aus China sind nicht einfach nur ein kurzes Phänomen, sie sind gekommen, um zu bleiben. Sie werden vor allem die deutschen Premiummarken noch mächtig unter Druck setzen.

Mobilität · 18. August 2026

50 Prozent mehr Elektroautos: Der deutsche Markt dreht auf

Die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland sind in den ersten sieben Monaten 2026 um 50,2 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / So will BYD bald Audi, Mercedes und BMW die Kunden klauen
Mehr entdecken
Bank of Scotland: Zinserhöhung beim Festgeld
18.08.26 · Fintech
Mandalorian Grogu Film Header Star Wars
Star Wars: Neuer Film hat ein Datum bei Disney+
18.08.26 · Unterhaltung
Zehn Jahre ADAC-Test: Keyless-Schwachstelle bleibt bestehen
18.08.26 · Mobilität
50 Prozent mehr Elektroautos: Der deutsche Markt dreht auf
18.08.26 · Mobilität
Eine „neue Art von Elektroauto“: Tesla will im August durchstarten
18.08.26 · Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz: Der Elektro-Bulli wird zum Problem für Volkswagen
18.08.26 · Mobilität
iPhone 17 + MacBook Air M5: Apple-Doppelpack mit o2 On-Demand-Tarif für 81,49 € mtl.
17.08.26 · Tarife
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header
Deutsche Bahn: 5 Prozent Cashback mit PayPal
17.08.26 · Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW ist zurück in Home Assistant: Diese Integration läuft wieder
18.08.26 · Smart Home
EQE und EQS: Mercedes lässt die Elektroautos noch 2026 auslaufen
17.08.26 · Mobilität