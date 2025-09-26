Das Ende der aktuellen Xbox rückt immer näher

Nach einem sehr erfolgreichen Start der Series-Generation, bei der die Xbox in der Pandemie sogar teilweise vor der PlayStation 5 von Sony lag, kehrte Microsoft zu alten Mustern zurück und machte die Sache in den letzten Monaten schlimmer.

Die exklusiven Xbox-Spiele erscheinen mittlerweile auch für andere Konsolen und selbst große Marken, wie Gears of War, wandern auf eine PS5. Die Nachfrage ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück und die Xbox wird sogar immer teurer.

Erster Händler wirft die Xbox raus

Diese Preiserhöhung hat jetzt sogar ernsthafte Folgen, denn Costco (auf Platz 3 unter den globalen Einzelhändlern) hat die Xbox Series X und Xbox Series S aus dem Sortiment geworfen. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass sie nicht mehr in den USA und UK gelistet sind und mittlerweile hat Costco das offiziell bestätigt.

Man habe „keine Pläne, eine Xbox-Konsole in (wieder) ins Sortiment aufzunehmen“, so ein Sprecher. Mal schauen, ob andere Einzelhändler diesem Beispiel folgen.

Das könnte der finale Sargnagel für die aktuelle Xbox sein, denn wenn sich Händler davon trennen, die so groß sind, werden kleinere Shops auch darüber nachdenken, ob sie die Konsolen noch auf Lager haben, wenn man sie kaum noch verkauft.

Eine neue Xbox ist in Entwicklung

Schade, aber fünf Jahre nach dem Start der beiden Konsolen muss man ganz klar sagen, dass Sony das Rennen mit der PlayStation mal wieder gewonnen hat. Und das lag nicht nur an Sony, die haben aufgrund einer Fehlentscheidung mit den Live Service-Spielen auch eine Lücke, an dieser Entwicklung trägt Microsoft die Schuld.

Mal schauen, wohin die Reise der Xbox als „Box“ in Zukunft führt, es soll ja noch eine neue Konsole kommen. Diese wird aber vermutlich eher ein Windows PC mit angepasstem OS für TVs. Und wenn wirklich Shops wie Steam und Epic darauf laufen, wird diese Xbox teuer, da man sie nicht mehr gut querfinanzieren kann.

Ich hätte mir eine andere Entwicklung gewünscht, denn Sony benötigt definitiv Konkurrenz, sonst wird das auch für PlayStation-Spieler schwierig. Die nächste Konsolengeneration dürfte in ein bis zwei Jahren langsam an Fahrt aufnehmen.

