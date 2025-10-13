Gaming

Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xbox 2024 Header

Es war mal wieder ein ereignisreiches Wochenende für die Xbox, denn nachdem einer der größten Händler der Welt die Xbox aus dem Sortiment genommen hat, sorgten dank Reddit weitere Schlagzeilen die Tage für sehr viele Diskussionen.

Xbox verschwindet aus US-Stores

Bilder von lokalen Stores bei Walmart und Target machten die Runde, dort wurden Gaming-Bereiche gezeigt, in denen kaum noch Xbox-Konsolen oder Spiele zu sehen waren. Auch US-Medien begaben sich danach hier und da auf die Suche.

Die Meldungen sind unterschiedlich, einige berichten von leeren Regalen, andere von einer großen Auswahl. Microsoft äußerte sich bei Windows Central mit einem kurzen Statement, welches allerdings sehr viel Freiraum für Interpretationen lässt.

Target und Walmart sowie weitere Einzelhändler bleiben weiterhin engagierte Partner für Xbox-Konsolen, Zubehör und Spiele.

Ein „bleiben weiterhin engagierte Partner“ kann auch bedeuten, dass die neue Xbox, über die wir gleich sprechen, sicher wieder in den Regalen stehen wird. Es wäre aber möglich, dass sich einige Stores vor Ort vom Xbox-Bestand trennen.

Dieser Schritt würde mich nicht wundern, denn die Nachfrage nach der Xbox geht seit Jahren zurück und Microsoft hat einiges getan, damit eine PS5 mittlerweile viel attraktiver beim Kauf ist. Es würde mich nicht wundern, wenn viele Stores, wenn auch erst nach Weihnachten, lokal keine Xbox-Konsolen mehr anbieten werden.

Die Leistung der neuen Xbox

Eine neue Xbox soll aber definitiv kommen und der bekannte Moore’s Law Is Dead hat bei seinen AMD-Quellen nachgeforscht und mögliche Spezifikationen parat:

Die Quelle geht davon aus, dass die neue Xbox mit der PlayStation 6 im Jahr 2027 kommt und mehr Leistung mitbringt, aber auch deutlich teurer ist. Am Ende dürfte diese Xbox wirklich wie eine Art Gaming PC für das Wohnzimmer aufgebaut sein.

Bessere Hardware als Sony und keine Quersubvention über den Xbox Store (weil wohl auch Steam und Co. darauf laufen), unter 800 Dollar wird es diese Xbox wohl nicht geben. Es wäre sogar gut möglich, dass wir die 1.000 Dollar/Euro knacken.

Mein Tipp der Woche: Ghost of Yotei

Seit einigen Tagen zocke ich jetzt Ghost of Yotei und nach knapp 20 Stunden bin ich noch lange nicht am…

12. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Bei 1000$ ist die Konsole für die bisherige Klientel tot. Noch toter als die bisherige Xbox allemal. Die PS6 sehe ich aber auch bei 800€, wenn man die PS5 Pro anschaut.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox
Weitere Neuigkeiten
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 6 kommt 2027: „Wir haben unseren Fokus erheblich verlagert“
in Gaming
Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026
in Audio
Opel Experimental Header
Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt
in Mobilität
Google Pixel Watch 2023 Header
Das Update-Debakel der Google Pixel Watch
in Firmware und OS
Deutsche Medienhäuser entwickeln gemeinsame Dateninfrastruktur
in Marktgeschehen
Apple Mac Mini M1 Header
Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus
in Computer und Co.
Unlimited Mobile streicht den Anschlusspreis
in Tarife
Mega SIM ersetzt Unlimited-Basis-Tarif
in Tarife
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: VW-Konzern blickt auf starkes Wachstum bei Elektroautos
in Mobilität
AirPods 5 und AirPods Pro 4: Apple arbeitet an neuem Chip
in Audio