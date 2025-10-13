Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox

Es war mal wieder ein ereignisreiches Wochenende für die Xbox, denn nachdem einer der größten Händler der Welt die Xbox aus dem Sortiment genommen hat, sorgten dank Reddit weitere Schlagzeilen die Tage für sehr viele Diskussionen.

Xbox verschwindet aus US-Stores

Bilder von lokalen Stores bei Walmart und Target machten die Runde, dort wurden Gaming-Bereiche gezeigt, in denen kaum noch Xbox-Konsolen oder Spiele zu sehen waren. Auch US-Medien begaben sich danach hier und da auf die Suche.

Die Meldungen sind unterschiedlich, einige berichten von leeren Regalen, andere von einer großen Auswahl. Microsoft äußerte sich bei Windows Central mit einem kurzen Statement, welches allerdings sehr viel Freiraum für Interpretationen lässt.

Target und Walmart sowie weitere Einzelhändler bleiben weiterhin engagierte Partner für Xbox-Konsolen, Zubehör und Spiele.

Ein „bleiben weiterhin engagierte Partner“ kann auch bedeuten, dass die neue Xbox, über die wir gleich sprechen, sicher wieder in den Regalen stehen wird. Es wäre aber möglich, dass sich einige Stores vor Ort vom Xbox-Bestand trennen.

Dieser Schritt würde mich nicht wundern, denn die Nachfrage nach der Xbox geht seit Jahren zurück und Microsoft hat einiges getan, damit eine PS5 mittlerweile viel attraktiver beim Kauf ist. Es würde mich nicht wundern, wenn viele Stores, wenn auch erst nach Weihnachten, lokal keine Xbox-Konsolen mehr anbieten werden.

Die Leistung der neuen Xbox

Eine neue Xbox soll aber definitiv kommen und der bekannte Moore’s Law Is Dead hat bei seinen AMD-Quellen nachgeforscht und mögliche Spezifikationen parat:

Die Quelle geht davon aus, dass die neue Xbox mit der PlayStation 6 im Jahr 2027 kommt und mehr Leistung mitbringt, aber auch deutlich teurer ist. Am Ende dürfte diese Xbox wirklich wie eine Art Gaming PC für das Wohnzimmer aufgebaut sein.

Bessere Hardware als Sony und keine Quersubvention über den Xbox Store (weil wohl auch Steam und Co. darauf laufen), unter 800 Dollar wird es diese Xbox wohl nicht geben. Es wäre sogar gut möglich, dass wir die 1.000 Dollar/Euro knacken.