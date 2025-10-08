Microsoft: Die nächste Xbox ist noch in Entwicklung

Anfang der Woche sorgten Schlagzeilen rund um die nächste Generation der Xbox für Aufsehen, denn es war zu hören, dass eine neue Konsole „nicht sicher“ sei. Seit dem haben sich viele zu Wort gemeldet, auch Microsoft, die betonten, dass das nicht stimmt. Doch offizielle Angaben sind bei solchen Sachen immer kritisch.

Daher hat sich der sehr zuverlässige „Moore’s Law Is Dead“ umgehört, ihm wurde von einer Quelle bei AMD zugetragen, dass das Projekt noch in Entwicklung ist. Und er hat einen sehr aktuellen Stand vom 3. Oktober, da gab es nämlich erst ein Briefing der Partner für das Projekt „Magnus“, wie die neue Xbox intern heißt.

Am Ende habe Microsoft keine andere Wahl, so die Quelle, denn die Verträge sind eingetütet und hohe Vertragsstrafen und ein Vertrauensverlust beim Partner AMD wären die Folge. Beim Handheld waren die Verträge wohl noch nicht final, daher wurde dieses Projekt eingestellt. Die Xbox dürfte 2027 auf den Markt kommen.

Xbox oder doch eher „Xbox PC“

Offen ist nur, was da für eine „Xbox“ ansteht, denn die Quelle gibt auch an, dass Microsoft die Pläne so sehr angepasst haben könnte, dass es eigentlich schon gar keine Konsole mehr ist. Womöglich wird das ein Gaming-PC mit Xbox-Logo und Windows, sowas haben wir bereits von anderen Quellen zur Xbox Next gehört.

Also, was ist denn jetzt der Stand? Eine neue Xbox, so wie wir sie in den letzten Jahren kannten, wird ziemlich sicher nicht kommen. Neue Hardware mit Xbox-Logo gilt aber noch als wahrscheinlich, auch wenn es am Ende vielleicht ein deutlich teurerer „PC“ sein wird, bei dem Microsoft die Hardware nicht mehr subventioniert.

Die aktuelle Strategie lässt vermuten, dass Microsoft sich auf Software fokussiert, sprich als Publisher von Spielen und als Anbieter eines Abos auftreten möchte. Bei der Hardware setzt man auf Partner, wie Asus beim kommenden Handheld. Die nächste „Xbox“ könnte also, falls das Konzept nicht aufgeht, die letzte Xbox sein.