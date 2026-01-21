Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei
Avatar 4 und Avatar 5 haben theoretisch ein Datum, aber noch kein grünes Licht. Und dafür müsste Avatar 3 erfolgreich genug sein, so James Cameron, der aber gerne weiterhin an der Marke arbeiten würde. Also, wie läuft es denn im Kino?
Avatar: Fire and Ash hat gerade die 1,3 Milliarden Dollar weltweit geknackt, was eine Zahl ist, die sich so ziemlich jeder Kinofilm wünschen würde. Aber wir steuern auf das Ende im Kino zu und Teil 3 ist ganz weit von Teil 2 und vor allem Teil 1 entfernt.
Der erste Avatar-Film führt mit fast 3 Milliarden Dollar die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten an, aber mit über 2,3 Milliarden folgt Avatar: The Way of Water schon auf Platz 3 in dieser Liste. Avatar 3 ist aktuell auf dem 24. Platz zu finden.
Der Hype rund um Avatar ist vorbei
Gut, einige würden sagen sehr gut, aber der Hype im Kino ist vorbei. 2009 wollten alle dieses Erlebnis im Kino sehen und 2022 funktionierte das erneut, aber jetzt ist die Luft raus. Einige Fans rufen zwar gerade dazu auf, dass man mehrmals ins Kino geht, aber am Ende wird sich der Film maximal bei 1,5 Milliarden Dollar einpendeln.
Die Frage ist also, ob das Disney ausreicht und James Cameron grünes Licht für weitere Filme bekommt. Diese Frage ist bisher noch offen. Doch 1,5 Milliarden sind 1,5 Milliarden und ich glaube durchaus, dass Disney das Go für Avatar 4 & 5 gibt.
Doch es wird so kommen, wie es James Cameron schon angedeutet hat, man wird das Budget für die neuen Filme reduzieren. Was am Ende, und das ist ironisch, für eine schlechtere Qualität und somit weniger Zuschauer im Kino sorgen könnte.
Es würde weniger Avatar benötigen
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass so ein Film, der technisch sicher sehr beeindruckend ist, aber keine bahnbrechende Story mitbringt, nicht so häufig in die Kinos kommen muss. Avatar 2 war vermutlich nur deshalb so erfolgreich, weil der Abstand zu Avatar 1 (über ein Jahrzehnt) so groß war. Alle 10 Jahre, das ist okay.
Aktuell ist Avatar 4 für den 19. Dezember 2029 geplant und Avatar 5 für den 17. Dezember 2031. James Cameron wird zwar nicht jünger (er ist 71 Jahre alt), aber vielleicht sollte man den Abstand zum nächsten Film wieder etwas vergrößern.
Der Film ist einfach zu lang. Ich habe ihn geschaut und konnte gerade so die 3 1/2 Stunden durchhalten.
Die Qualität eines Films oder das Interesse allein anhand der zahlen zu beurteilen von den Einnahmen, halte ich nicht für passend. Die Bevölkerung, ob in den USA oder Deutschland hat inzwischen weniger Geld in der Tasche und muss sich mehr Gedanken darüber machen, ob der Kinobesuch inzwischen drin ist. War vor kurzem Greenland 2 im Kino schauen. Wir haben zu zweit insgesamt 50€ bezahlt. Dies beinhaltet den Eintritt, 2 Getränke, großes Popcorn und einmal Nacho… Die Plätze waren die günstigsten im Kino (14,99€ 1 Platz). Das ist schon eine Menge Geld, für 2 Stunden Unterhaltung meines Erachtens und da überlegt man sich genau, ob man hingeht. Weiter kommen die gesamten Streaming-Dienste hinzu, für die man monatlich schon bezahlt. Da kommen Gedanken wie „ich zahle schon für Netflix und co., muss da wirklich noch der Kinobesuch sein?“.
Aber genau darum ging es doch und bei Avatar 2 war die Weltlage auch nicht viel besset, dennoch haben mehr Menschen entschieden, dass sie das Geld zahlen. Also ist der Hype vorbei, egal ob „gut“ oder „schlecht“ (das ist ja eh immer subjektiv).
Es war die Coronazeit. Da war es schön und toll wieder mal gemeinsam im Kino zu sein, weil es vorher nicht möglich war. Die ganzen wirtschaftlichen Probleme kamen doch richtig groß erst darauf… Die heutige Lage mit der Angst vor weiteren kriegen usw. Lässt die Leute mehr das Geld zurückhalten. Ich finde wie erwähnt, es ist unterschied zwischen 2022 und Ende 2025 wo nun Avatar 3 kam.
Also das Ende einer Pandemie und einen Krieg in Europa hat man im Dezember 2022 definitiv gespürt, da waren wir auch noch mitten in der Chipkrise. Und es war der Höhepunkt der Inflation, da auch Energiepreise explodierten. Die Lage war nicht so viel anders, für einige sogar schlimmer als heute.
Da dürfte die Freude, dass nach 13 Jahren ein neuer Avatar kommt, eine andere gewesen sein, als bei einem Abstand von 3 Jahren. Am Ende gibt es viele Einflüsse, aber das spielt ja bei meinem Beitrag keine so große Rolle, der Hype ist, warum auch immer, vorbei.
Fand ihn besser als den 2ten. Hat in 3D Spaß gemacht. Nen Literaturnobelpreis bekommt der sicher nicht…. war einfach ne gute Unterhaltung für mich