Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei

Avatar 4 und Avatar 5 haben theoretisch ein Datum, aber noch kein grünes Licht. Und dafür müsste Avatar 3 erfolgreich genug sein, so James Cameron, der aber gerne weiterhin an der Marke arbeiten würde. Also, wie läuft es denn im Kino?

Avatar: Fire and Ash hat gerade die 1,3 Milliarden Dollar weltweit geknackt, was eine Zahl ist, die sich so ziemlich jeder Kinofilm wünschen würde. Aber wir steuern auf das Ende im Kino zu und Teil 3 ist ganz weit von Teil 2 und vor allem Teil 1 entfernt.

Der erste Avatar-Film führt mit fast 3 Milliarden Dollar die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten an, aber mit über 2,3 Milliarden folgt Avatar: The Way of Water schon auf Platz 3 in dieser Liste. Avatar 3 ist aktuell auf dem 24. Platz zu finden.

Der Hype rund um Avatar ist vorbei

Gut, einige würden sagen sehr gut, aber der Hype im Kino ist vorbei. 2009 wollten alle dieses Erlebnis im Kino sehen und 2022 funktionierte das erneut, aber jetzt ist die Luft raus. Einige Fans rufen zwar gerade dazu auf, dass man mehrmals ins Kino geht, aber am Ende wird sich der Film maximal bei 1,5 Milliarden Dollar einpendeln.

Die Frage ist also, ob das Disney ausreicht und James Cameron grünes Licht für weitere Filme bekommt. Diese Frage ist bisher noch offen. Doch 1,5 Milliarden sind 1,5 Milliarden und ich glaube durchaus, dass Disney das Go für Avatar 4 & 5 gibt.

Doch es wird so kommen, wie es James Cameron schon angedeutet hat, man wird das Budget für die neuen Filme reduzieren. Was am Ende, und das ist ironisch, für eine schlechtere Qualität und somit weniger Zuschauer im Kino sorgen könnte.

Es würde weniger Avatar benötigen

Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass so ein Film, der technisch sicher sehr beeindruckend ist, aber keine bahnbrechende Story mitbringt, nicht so häufig in die Kinos kommen muss. Avatar 2 war vermutlich nur deshalb so erfolgreich, weil der Abstand zu Avatar 1 (über ein Jahrzehnt) so groß war. Alle 10 Jahre, das ist okay.

Aktuell ist Avatar 4 für den 19. Dezember 2029 geplant und Avatar 5 für den 17. Dezember 2031. James Cameron wird zwar nicht jünger (er ist 71 Jahre alt), aber vielleicht sollte man den Abstand zum nächsten Film wieder etwas vergrößern.