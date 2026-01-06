Das erste Elektroauto von Sony kommt 2026

Sony wird Ende 2026 das erste Elektroauto an Kunden ausliefern, wie man heute im Rahmen der CES in Las Vegas betont hat. Es handelt sich dabei um den Afeela 1, ein Modell, welches Sony mit Honda entwickelt hat. Aber es wird ein langsamer Marktstart, denn wir werden das Elektroauto zum Start nur in Kalifornien sehen.

Und auch sonst lässt sich Sony sehr viel Zeit, denn 2027 wird der Afeela 1 dann in Arizona starten. Die Reichweite liegt bei bis zu 480 km (noch nicht final), was bei 91 kWh im Unterboden nicht besonders beeindruckend ist, und es gibt hier bis zu 360 kW (490 PS), natürlich mit zwei Elektromotoren an den beiden Achsen verteilt.

Sony: Zweites Elektroauto kommt 2028

Geladen wird mit bis zu 150 kW am Schnellader, der Fokus liegt auf vielen Sensoren für pilotiertes Fahren, im Innenraum gibt es PlayStation-Funktionen wie Remote Play und es geht bei 90.000 Dollar los. Und 2028 soll dann der „Prototype 2026“, den Sony ebenfalls heute im Rahmen der CES gezeigt hat, in den USA starten.

Ich werde aus der Strategie von Sony noch nicht ganz schlau, denn das ist alte und für diese Preisklasse mittelmäßige Technik, die viel zu spät startet und das auch nur in sehr ausgewählten Regionen. Es wirkt wie ein Versuch, bei dem Sony nicht den nötigen Mut mitbringt und zur Not alles, ohne zu hohe Kosten, einstellen kann.