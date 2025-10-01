Mobilität

Das ist das neue und günstige Tesla Model Y

Tesla plant kein günstiges Elektroauto mehr, wie es einst geplant war, stattdessen sollen die Robotaxis in Zukunft für Wachstum sorgen. Doch man weiß, dass der Einstieg bei Tesla teuer ist, daher kommen „günstigere“ Modelle, das ist offiziell.

Im Code der Webseite von Tesla wurde jetzt das „Tesla Model Y Standard“ entdeckt und wir haben auch ein erstes Bild. Preislich soll es bei 40.000 Dollar losgehen, also 5.000 Dollar unter dem normale Tesla Model Y. Und so sieht es angeblich aus:

Es gibt eine neue Front, keine Frontkamera, kein Glasdach, kleinere Reifen, nur das Basisinterieur, Textilsitze, kein Display hinten und etwas weniger Platz. Falls dieses Model Y auch nach Deutschland kommt, sprechen wir über ca. 40.000 Euro.

Das ist nicht schlecht für so ein großes Elektroauto, aber viele Konkurrenten sind auf dem Weg zu unter 25.000 Euro oder 20.000 Euro, um neues Wachstum mit Elektroauto zu generieren. Darauf verzichtet Tesla, dieses Modell muss also reichen.

Diese Version des Tesla Model Y startet übrigens in etwa auf dem Level des Tesla Model Y, das soll auch als günstige Version kommen. Falls man da einen Preis von unter 35.000 Euro hinbekommt, dann könnte die Sache wieder anders aussehen.

Das ist der elektrische Audi A3 für 2026

Audi war lange Zeit der Meinung, dass man kein Pendant zum VW ID.3 und Co. benötigt und der Audi Q4…

1. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

