Das ist der elektrische Audi A3 für 2026

Audi war lange Zeit der Meinung, dass man kein Pendant zum VW ID.3 und Co. benötigt und der Audi Q4 e-tron als Einstieg in die Elektromobilität der Marke reicht. Doch diese Meinung hat man vor einer Weile geändert und 2026 geht es los.

Das „günstige“ Elektroauto von Audi wurde sogar vorgezogen und nach den ersten Testfahrten mit der Optik eine VW ID.3, fährt Audi jetzt auch mit dem eigenen Design auf deutschen Straßen. Bei Autocar hat man den ersten Erlkönig gesichtet.

This is Audi's radical replacement for the A1 and Q2 – https://t.co/RcKSlGlosm pic.twitter.com/CGcbwETmfi — Autocar (@autocar) September 30, 2025

Ich finde, dass das wie ein VW ID.3 oder Cupra Born von Audi aussieht, da kommt also ein Audi A3 e-tron auf uns zu. Wobei natürlich noch nicht sicher ist, ob Audi diese Bezeichnung nutzen wird, bei VW will man den ID.3 auch nicht Golf nennen.

Basis dürfte MEB+ sein, die Weiterentwicklung der MEB-Plattform der Volkswagen Group, da bekommen wir 2026 auch einen neuen Cupra Born und neuen VW ID.3. Doch das Pendant von Audi wird sich preislich sicher klar über beiden einordnen.