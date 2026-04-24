Das ist der elektrische Hyundai Ioniq V

Hyundai hat im Rahmen der Automesse in China den Ioniq V gezeigt, ein neues Konzept für die Elektroautos der Ioniq-Reihe, welches aber direkt mit einer sehr schlechten Nachricht kommt (falls er euch hier gefällt): Er ist exklusiv für China.

Die 5 markierte bei der Ioniq-Reihe den Anfang und ich weiß nicht, ob das ein V oder eine römische 5 darstellen soll, aber es erinnert an die Anfänge des Ioniq 5. Und ist das für mich bisher schönste Elektroauto von Hyundai – mit Abstand.

Laut Hyundai nutzt man hier die neue Designsprache „The Origin“, die aber wohl auch nur für China gedacht ist, über globale Pläne wollte man heute nicht sprechen. Der Hyundai Ioniq V wird übrigens 4,9 m lang sein, technische Details stehen aus.

Schade, gefällt mir, auch deutlich (!) besser als ein Ioniq 6, der neue Ioniq 3 und die anderen Modelle von Hyundai. Auch das Heck, welches Hyundai nicht auf den Pressebildern zeigt, sieht gut aus. Schönes Auto, nur eben leider nicht für uns.