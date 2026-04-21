Mobilität

Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Smart 5 Brabus Heck

Vor ein paar Jahren wollte man bei Mercedes und Geely ein neues Image für Smart und entwickelte ein komplett neues Portfolio mit großen SUVs. Doch der #1, #3 und #5 sind gescheitert und haben die hohen Ziele von Smart bisher nicht erfüllt.

Träumte man einst von 120.000 Einheiten pro Jahr, so lag man 2024 mit 65.000 Einheiten weit hinter diesem Ziel und 2025 ging es sogar weiter bergab. So weit, dass Mercedes und Geely einfach keine offiziellen Zahlen mehr veröffentlichten.

Ein Blick in die Zulassungszahlen der Länder zeigt aber, dass der Abwärtstrend da ist, in Deutschland waren es beispielsweise nur 4.726 Einheiten. Da der wichtige Smart #5 letztes Jahr erst startete, ist das kein gutes Zeichen für diese Marke.

2026 wird ein wichtiges Jahr für Smart

Im Gespräch mit der Automobilwoche hat Europa-Chef Dirk Adelmann, der wohl dachte, dass der Neustart von Smart ein Selbstläufer wird, weil Mercedes diesen Bereich weniger bedient, zugegeben, dass man sich 2026 „beweisen“ müsse.

Vor allem „was die Profitabilität anbelangt“, denn die Händler sind unzufrieden. Ein Insider sagte der Quelle, dass „die Marke von Geely wie von Mercedes nicht richtig angeschoben“ wird. Und die Hoffnung Smart #2 kommt auch erst nächstes Jahr.

Der erste Neustart mit den großen SUVs und dem neuen und auffälligen Design ist also gescheitert, jetzt wird sich zeigen, ob man ein Konzept für Smart finden kann, damit die Marke langfristig die Erwartungen erfüllt, die man sich davon erhofft.

Mercedes überrascht mit weiterer Ankündigung zur C-Klasse

Den elektrischen CLA gibt es bei Mercedes auch als Kombi und BMW hat beim neuen i3, sprich dem elektrischen 3er,…

20. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. AD 🍀
    sagt am

    Ich denke, eher das Design, die schlechte Software (inzwischen wurde etwas nachgebessert) und ein wirklich sehr hoher Verbrauch (Brabus Edition) sind der Grund. Auch die seltsamen Ausstattungskonfigurationspakete waren suboptimal. Weil grundsätzlich ist das nicht schlecht, was man da für sein Geld bekommt, siehe u.a. Ladeleistung,

    Antworten
  2. zoula ☀️
    sagt am

    Smart bleibt halt der kleine Zweisitzer, SUVs von Smart war halt irgendwas befremdliches.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert
Weitere Neuigkeiten
Überraschung: Apple hat einen neuen Chef
in Marktgeschehen
Splinter Cell Remake Header
Splinter Cell: Ubisoft plant Remake für 2027
in Gaming
Samsung Galaxy S27 Ultra soll 2027 neuen Standard einführen
in Smartphones
Das ist der ganz neue Hyundai Ioniq 3
in Mobilität
Mercedes überrascht mit weiterer Ankündigung zur C-Klasse
in Mobilität
Happy SIM erhöht Datenrate im Unlimited-Tarif
in Tarife
Mercedes C-Klasse verspricht „neues Niveau“ für Elektroautos
in Mobilität
Auto Club startet Elektroauto-Kostencheck
in Mobilität
Pbb Direkt
pbb direkt vollzieht Zinserhöhung beim Festgeld – 3,00 % p. a. möglich
in Software
Roborock Qrevo S Pro startet für 589 Euro
in Smart Home