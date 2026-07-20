Mobilität

Smart #2 soll den gescheiterten Elektro-Neustart ab Herbst retten

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Der Neustart von Smart kam bisher eher gemischt an, es gibt zwar immer wieder gute Monate, aber grundsätzlich ist die Nachfrage gering und die Marke von Geely und Mercedes hat nicht den erhofften Durchbruch mit Elektroautos erzielt.

Ein Grund könnte das neue Image sein, denn die aktuellen Modelle sind nicht nur sehr groß und haben nichts mehr mit „Smart“ zu tun, sie schwimmen auch eher im Einheitsbrei und vielen sagt die Optik des #1, #3 und #5 nicht besonders zu.

Smart #2 auf Testfahrt

Das soll der Smart #2 ändern, den man im Frühjahr als Konzept zeigte und der im Oktober auf dem Pariser Autosalon seine Weltpremiere feiern wird. Er nutzt die Electric Compact Architecture (ECA) und kommt auf eine Länge von unter 3 m.

Damit will Smart wieder an alte Zeiten anknüpfen und Kunden abholen, die den Smart Fortwo mochten. Nach dem Smart #2 steht übrigens der Smart #4 an, ein Nachfolger des Smart Forfour, das ist bisher aber noch nicht offiziell bestätigt.

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Audi plant ein Elektroauto unter dem Q4, was eigentlich nicht vorgesehen war, aber man hat erkannt, dass es preiswertere Modelle…

20. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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