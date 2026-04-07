„Das Kanu des Manitu“ knackt auf RTL+ neue Bestmarken

RTL Deutschland erzielt an Ostern hohe Quoten und starke Streamingzahlen.

Das Unternehmen RTL Deutschland blickt laut eigenen Angaben auf ein besonders erfolgreiches Osterwochenende zurück. Bei RTL+ sorgte der Film „Das Kanu des Manitu“ für einen neuen Rekord und wurde zum erfolgreichsten Film-Neustart seit Beginn der internen Messung im Jahr 2025. Zudem war er am Ostersonntag laut AGF-Messung die meistgesehene Film-Premiere unter allen Streamingangeboten des Tages.

Im klassischen Fernsehen erreichte die Show „Wer wird Millionär?“ am Ostersonntag einen Marktanteil von 10,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sicherte RTL damit den Primetime-Sieg unter den Privatsendern. Am Ostermontag steigerte sich das Format auf 11,5 Prozent in der RTL-Kernzielgruppe und erreichte bis zu 3,69 Millionen Zuschauer.

RTL punktet mit Unterhaltung und Familienprogramm

Bereits am Karsamstag startete „Deutschland sucht den Superstar“ in die neue Staffel und gewann mit 11,1 Prozent Marktanteil die Primetime unter den Privatsendern. In der jungen Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren lag der Anteil sogar bei 11,9 Prozent.

Insgesamt sahen 1,58 Millionen Menschen zu. Auch die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ erzielte am Ostersonntag hohe Werte, insbesondere bei Kindern im Alter von drei bis 13 Jahren mit bis zu 57,2 Prozent.

Besonders erfolgreich laut RTL:

„Das Kanu des Manitu“ als Streaming-Rekord auf RTL+

„Wer wird Millionär?“ mit Spitzenwerten an zwei Abenden

„Deutschland sucht den Superstar“ mit starkem Staffelauftakt

„Neue Geschichten vom Pumuckl“ mit hohen Kinderreichweiten

Ich finde bemerkenswert, wie konsequent RTL über verschiedene Plattformen hinweg auf lokale und familiennahe Formate setzt. Der Erfolg dürfte zeigen, dass vertraute Marken im deutschen Fernsehen weiterhin ein stabiles Publikum ansprechen. Für mich persönlich ist das alles gar nichts, aber das ist eben ganz individuell.

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