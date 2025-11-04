Wearables

Das kommt unerwartet: WhatsApp jetzt für die Apple Watch verfügbar

Erst vor wenigen Tagen landete WhatsApp für die Apple Watch in der Beta für iOS und somit war offiziell klar, dass eine App kommt. Doch normalerweise testet Meta sowas einige Wochen, vor Dezember hätte ich definitiv nicht damit gerechnet.

Ab sofort ist WhatsApp jedoch offiziell für die Apple Watch verfügbar, also keine Woche nach dem Start in der Beta, ich habe es soeben installiert. Vorher müsst ihr WhatsApp aktualisieren, ab sofort steht Version 25.32.77 im App Store bereit.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Hätten sie noch länger in der Beta lassen sollen, auf meiner Series 10 ist sie ziemlich am hängen.

  2. Jan 🏆
    sagt am

    Gerade mal frisch geladen und zumindest auf meiner Series 9 direkt verbuggt. Beim Absenden von Nachrichten passiert schlicht nichts, abbrechen geht auch nicht mehr.

