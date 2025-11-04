Apple feiert einen Neustart für zwei Dienste

Dienste

Apple hat zwei seiner Dienste einen neuen Anstrich spendiert und startet mit einem frischen Branding neu durch. Dazu zählt der App Store im Web, der jetzt deutlich umfangreicher ist und ganz anders aussieht. Es ist ein vollwertiger App Store.

Es gibt also eine Startseite, es gibt Rubriken an der Seite, es gibt Charts und mehr, die Webseite lädt jetzt erstmals zum Stöbern ein. Mich wundert rückblickend, wieso man den Store bisher so schlecht behandelt hat, der neue Auftritt sieht gut aus.

Der neue Apple App Store im Web ist hier zu finden.

Apple TV mit einem neuen Intro

Dazu kommt ein neues Intro für Apple TV und damit meine ich nicht die Box, bei der in nächster Zeit wohl eine neue Generation ansteht, sondern den Dienst. Dieser hat vor ein paar Wochen ein neues Image bekommen, Apple entfernte hier das Plus.

Jetzt gibt es ein neues Intro beim Start einer Serie oder eines Films und die Musik im Hintergrund stammt von FINNEAS, dem Bruder von Billie Eilish. Im Video spricht Apple davon, dass dies „nur der Anfang“ sei, da kommt also vermutlich noch mehr.

