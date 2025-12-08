Mobilität

Der nächste Smart wird ein ganz anderes Auto

Smart verbinden viele mittlerweile nicht mehr mit dem alten Design und auch nicht mehr mit den kompakten Stadtflitzern, mittlerweile sind das gewöhnliche und große SUVs aus China. Langfristig sollen zwar mit dem Smart #2 und dem Smart #4 auch wieder kompakte Elektroautos kommen, doch davor geht man erneut neue Wege.

Smart plant mit dem Smart #6 bekanntlich eine Limousine und diese ist jetzt auf den ersten Bildern zu sehen. Diese stammen aus dem Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT) in China, welches gerne mal für Leaks vor einer finalen Ankündigung zuständig ist. Technische Details gibt es dort allerdings eher selten.

Sieht ein bisschen wie eine typische Limousine für die nächsten Jahre aus und der Smart #6 erinnert auch etwas an den Xiaomi SU7, der in diesem Jahr für sehr viel Aufsehen sorgte. Optisch finde ich den 6er jetzt gar nicht so schlecht, wobei ich ihn mir in einer anderen Farbe vorstelle, das Gelb oder Weiß wären nicht mein Fall.

Mal schauen, wann uns Mercedes und Geely den Smart #6 final zeigen werden, was er kann, ob es wieder eine Brabus-Version zum Start gibt und vor allem, was das Elektroauto bei uns kosten soll. Wobei es den Smart #6 nicht nur vollelektrisch geben wird, in diesem Fall plant man zum Start wohl auch eine Hybrid-Version.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    muss sagen den in mattschwarz mit geschwärzten Chromaplikationen und mattschwarzen 5 Spokes wär’n Hingucker.

    Antworten

