Das neue Jaguar: Mehr Luxus und deutlich weniger Autos

Aktuell verdient Jaguar kein Geld, aber das soll sich nach dem gestern gezeigten Neustart mit dem Type 01 „in einer nicht zu weit entfernten Zukunft“ ändern, wie Rawdon Glover bei Automotive News verraten hat. Wann? Das lässt er noch offen.

Nach dem Type 01 soll „zeitnah“ ein zweites Modell folgen, vermutlich ein SUV, der wird „vor 2030“ bei Kunden stehen. Aber das neue Jaguar wird deutlich kleiner und zielt nicht mehr auf sechsstellige Verkaufszahlen ab, es wird klar zweistellig sein.

Jaguar verlässt die Premiumliga

Die besten Luxusmarken verkaufen maximal 15.000 Autos pro Jahr, so der Chef von Jaguar, so extrem wird man nicht, da muss man schon weit über 200.000 Euro für ein Auto aufrufen, Jaguar setzt auf mehr Volumen, aber es geht in diese Richtung.

Der Wert eines Autos wird auf jeden Fall wichtiger als das Volumen sein, die Zeiten von fast 200.000 Autos pro Jahr, die aber auch schon lange zurückliegen, sind bei Jaguar vorbei. Den Tiefpunkt erreichte Jaguar übrigens 2024/2025 mit weniger als 30.000 Autos, aber man muss dazusagen, dass da der Umbau begonnen hat.

In den letzten zwei Jahren hat Jaguar quasi kaum Autos verkauft und sich nur auf das neue Lineup mit der neuen Plattform, die vollelektrisch ist, fokussiert. Man wird also nicht mehr über 1.000 Jaguar-Händler benötigen, das werden bald weniger.

Jaguar will nicht mehr die deutschen Premiummarken angreifen, so Rawdon Glover, das hat man lange Zeit gemacht und damit war man nicht erfolgreich. Das neue Jaguar setzt mehr auf Luxus und geht in Preisbereiche, die sich Audi nicht traut.

Wobei man sagen muss, dass derzeit viele diesen Ansatz verfolgen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch Porsche will sich höher positionieren. Und erste Marken, wie Mercedes, sind mit diesem Ansatz auch schon wieder gescheitert. Jeder will im Moment mehr verdienen, obwohl er weniger verkauft, aber es gelingt nicht vielen.

Am Ende ist die Frage, ob Jaguar die Begehrlichkeit mitbringt, denn nur dann kann man bei weit über 150.000 Euro für einen elektrischen GT anfangen. Wir werden es 2027 sehen, wenn man den Type 01 bestellen kann – Ende 2027 wird ausgeliefert.

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