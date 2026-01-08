Das ist der neue Elektro-SUV von Jaguar

Der erste Elektro-SUV von Jaguar kam nicht besonders gut an und mit dem großen Neustart der Marke, bei dem man die Verbrenner-Ära beendet, wird auch der alte i-Pace eingestellt. Dieser passt nicht mehr zum neuen Lineup und Image der Marke.

Wobei dieser auch schon damals grenzwertig schlecht war.

Jaguar plant den elektrischen Neustart mit einem GT, aber das soll nicht der große Besteller werden, denn man hat bereits betont, dass das zweite Modell diese Rolle einnehmen wird. Und das ist, ganz große Überraschung, ein neuer Elektro-SUV.

EXCLUSIVE RENDER: Jaguar Type 00 GT SUV! Jaguar’s controversial Type 00 is getting an SUV variant that no one is talking about! 🔥 Three electric motors – combined output of 1,000hp!

🔥 480 miles of range!

🔥 Similar dimensions to a Porsche Cayenne!

🔥 Boxy proportions in… pic.twitter.com/l8tlndke0V — carwow (@carwowuk) January 7, 2026

Jaguar entwickelt diesen aber nicht komplett neu, sondern nutzt den Type 00 als Basis, es dürften am Ende mehr oder weniger identische Autos werden, das eine nur eben als GT, das andere als SUV. Kennt man auch so von anderen Herstellern.

Den GT finde ich übrigens gar nicht so schlecht, jedenfalls mit der passenden Farbe und passenden Felgen, bei der ersten Ankündigung wurde dieser meiner Meinung nach nur sehr schlecht präsentiert. Aber das könnte in der Serie gut aussehen.

Beim SUV bin ich mir da weniger sicher, denn das wirkt, wie so oft bei Marken wie Mercedes und Co., wie eine Limousine, die man einfach nur mit Photoshop etwas nach oben gezogen hat. Aber das geht mir bei sehr vielen erfolgreichen SUVs so.

Egal ob Urus, Macan und wie sie alle heißen, ich finde den SUV oft hässlich und wie eine schlechte Version einer Limousine. Doch, und das wird bei Jaguar sicher auch der Fall sein, der SUV verkauft sich in der Regel viel besser als die flache Version.