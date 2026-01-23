Mobilität

Das neue Tesla Model Y landet in Deutschland

Von
Tesla kündigte vor ein paar Tagen eine aktualisierte Version des Model Y an, zum Start aber nur für den US-Markt. Leider gab es keine Details für Deutschland, was sich jetzt aber ändert, denn die neue Version des Model Y ist ab sofort online.

Es gibt ein etwas größeres Display mit 16 Zoll in der Mitte, es gibt (leider erst ab der Premium-Ausstattung) endlich einen dunklen Dachhimmel und die 20 Zoll großen und 2.200 Euro teuren Helix-Felgen sind etwas dunkler. Das war es für 2026.

Nach dem großen Upgrade von 2025 mit einem neuen Facelift ändert sich dieses Jahr nicht so viel, die Preise bleiben auch stabil. Laut Tesla wird im März geliefert, die Produktion der aktualisierten Version in Grünheide dürfte also bald anlaufen.

Es sind keine schlechten Neuerungen, der dunkle Dachhimmel war überfällig und wurde sogar bei einigen nachgerüstet und die dunkleren Felgen sehen (für mich) auch besser aus. Ob das aber ausreicht, um die sinkende Nachfrage anzukurbeln?

