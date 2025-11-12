Das steckt hinter der „günstigen“ PlayStation 5

Sony hat die UVP der PlayStation 5 in den letzten Monaten immer mal wieder um ein paar Euro erhöht und ist damit nicht alleine, Konsolen werden immer teurer.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Sony im Rahmen einer State of Play eine „neue“ PlayStation 5 angekündigt, die derzeit als „günstige“ Option die Runde macht. Doch die Sache hat einen Haken, denn sie ist exklusiv für Japan gedacht.

Dort verkauft Sony ab sofort eine PlayStation 5 für umgerechnet 300 Euro, dabei handelt es sich um die rein digitale Version der Konsole. Ein sehr guter Preis, die UVP liegt immerhin bei 500 Euro (auch wenn man das oft nicht bezahlen muss).

Wer jetzt denkt, dass damit auch global die Preise fallen werden, täuscht sich aber, denn Sony hat diese PS5 für den globalen Markt „geblockt“. Sie funktioniert also nur in Japan. Bisher deutet sich nicht an, dass wir diese Version in Deutschland sehen werden. Schade, denn das wäre sicher auch hier für viele Nutzer spannend.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.