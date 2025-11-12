Gaming

Das steckt hinter der „günstigen“ PlayStation 5

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Sony Playstation 5 Ps5 Neu 2023 Slim

Sony hat die UVP der PlayStation 5 in den letzten Monaten immer mal wieder um ein paar Euro erhöht und ist damit nicht alleine, Konsolen werden immer teurer.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Sony im Rahmen einer State of Play eine „neue“ PlayStation 5 angekündigt, die derzeit als „günstige“ Option die Runde macht. Doch die Sache hat einen Haken, denn sie ist exklusiv für Japan gedacht.

Dort verkauft Sony ab sofort eine PlayStation 5 für umgerechnet 300 Euro, dabei handelt es sich um die rein digitale Version der Konsole. Ein sehr guter Preis, die UVP liegt immerhin bei 500 Euro (auch wenn man das oft nicht bezahlen muss).

Wer jetzt denkt, dass damit auch global die Preise fallen werden, täuscht sich aber, denn Sony hat diese PS5 für den globalen Markt „geblockt“. Sie funktioniert also nur in Japan. Bisher deutet sich nicht an, dass wir diese Version in Deutschland sehen werden. Schade, denn das wäre sicher auch hier für viele Nutzer spannend.

Steam Deck Oled Weiss Header

Valve: Große Ankündigung am heutigen Abend geplant

Bei Valve war es in den letzten Wochen ruhig, aber man scheint bereit für neue Ankündigungen zu sein und Half-Life…

12. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Starlord 🪴
    sagt am

    Meines Wissens nach, macht das Nintendo mit der Switch 2 in Japan auch so.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das steckt hinter der „günstigen“ PlayStation 5
Weitere Neuigkeiten
Vodafone 5g
Vodafone Black Week 2025 mit umfangreichen Aktionen
in Tarife
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow führt Schufa-Prüfung ein
in Fintech
Mercedes gibt Ausblick auf neues Elektroauto für 2026
in Mobilität
Freenet Funk Logo
freenet FUNK: 5G startet
in Tarife
Pixar zeigt uns erstmals Toys Story 5
in News
Google Maps Logo 2024 Header
Google Maps: Diese große Neuerung ist nur für wenige Nutzer verfügbar
in Dienste
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix wird teurer: Das sind die ersten Euro-Preise
in News
Steam Deck Oled Weiss Header
Valve: Große Ankündigung am heutigen Abend geplant
in Gaming
Sony bestätigt seinen großen PlayStation-Blockbuster für 2026
in Gaming
Half Life Valve Header
Sehen wir Half-Life 3 schon nächste Woche?
in Gaming