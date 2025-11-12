Gaming

Valve: Große Ankündigung am heutigen Abend geplant

Bei Valve war es in den letzten Wochen ruhig, aber man scheint bereit für neue Ankündigungen zu sein und Half-Life 3 wäre dabei eine Option. Doch nicht nur das, auch eine eigene Konsole steht mittlerweile im Raum, wie auch ein VR-Headset.

Laut „Moore’s Law Is Dead“ wird es heute gegen 18/19 Uhr deutscher Zeit eine große Ankündigung „für alle Fans von Valve“ geben. Mehr Details nennt die Quelle, die aber durchaus gut in der Gaming-Branche informiert ist, bisher leider nicht.

Möglich wäre auch ein Steam Deck 2, welches Valve vor einer Weile offiziell für den Zeitraum zwischen Ende 2025 und Mitte 2026 bestätigt hat. Die meisten rechnen derzeit mit dem Stream Frame, so könnte das neue VR-Headset von Valve heißen.

  1. hugo 🌀
    sagt am

    ich habe schon einmal die Frage gestellt und Stelle diese erneut: wieso sollte valve ein neues Steam Deck ankündigen ? die haben selbst mitgeteilt, dass es erst ein neues Steam Deck gibt, wenn es große Sprünge bei der Leistung geben kann und aktuell ist mir kein Prozessor bekannt, für Handhelds, der diesen großen Sprung bietet.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu hugo ⇡

      Richtig, aber es gibt bessere Hardware und man sprach bei dieser Aussage auch von einem Zeitraum. Ich rechne aber auch noch nicht in diesem Jahr damit, sondern eher 2026. Habe es nur mitaufgenommen, weil es eine Option wäre, aber wie ich auch geschrieben habe, ich rechne mit dem VR-Headset.

      Antworten
    2. Stefan K. 💎
      sagt am zu hugo ⇡

      Zumindest preislich gibt es derzeit vermutlich keinen Chip, welcher ein deutliches Upgrade gegenüber dem aktuellen AMD-Chip wäre. Rein von der Leistung her könnte ein Ryzen AI Max+ 395 schon deutlich mehr bieten – aber eben preislich dann jenseits von Gut und Böse.

      Antworten

