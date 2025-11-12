Valve: Große Ankündigung am heutigen Abend geplant

Bei Valve war es in den letzten Wochen ruhig, aber man scheint bereit für neue Ankündigungen zu sein und Half-Life 3 wäre dabei eine Option. Doch nicht nur das, auch eine eigene Konsole steht mittlerweile im Raum, wie auch ein VR-Headset.

Laut „Moore’s Law Is Dead“ wird es heute gegen 18/19 Uhr deutscher Zeit eine große Ankündigung „für alle Fans von Valve“ geben. Mehr Details nennt die Quelle, die aber durchaus gut in der Gaming-Branche informiert ist, bisher leider nicht.

Möglich wäre auch ein Steam Deck 2, welches Valve vor einer Weile offiziell für den Zeitraum zwischen Ende 2025 und Mitte 2026 bestätigt hat. Die meisten rechnen derzeit mit dem Stream Frame, so könnte das neue VR-Headset von Valve heißen.