Mobilität

Das tragische Ende des Ford Focus in Deutschland

Autor-Bild
Von
|

Seit Jahren steht fest, dass Ford den Focus in Deutschland einstellt und nicht mehr in Saarlouis fertigen wird. Jetzt ist klar, dass in etwa einem Monat das letzte Modell vom Band rollen wird. Am 21. November wird der Ford Focus endgültig eingestellt.

Und das Werk in Saarlouis? Von einst 4.500 Mitarbeitern sind nicht mehr viele da, laut Automobilwoche sind nur noch 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Man nennt sie intern wohl die „Ford 1000“. Die Stimmung dürfte angespannt sein, denn Ford hat „belogen und betrogen“, aber die Belegschaft habe gute Zugeständnisse erkämpft.

Nach dem 21. November werden die Maschinen abgestellt und für den Abbau in den nächsten Wochen vorbereitet. Einige Bereiche nutzt man noch für Ersatzteile.

Der Ford Focus hat eine Zukunft

Und der Ford Focus? Der kommt ab 2027 angeblich zurück, dann aber als SUV und er wandert nach Spanien. In Saarlouis hätte man sich sicher gewünscht, dass man den Focus noch 2026 im Portfolio lässt und den neuen Focus produzieren darf. Doch Deutschland steht nicht mehr im Fokus von Ford, auch nicht das Werk in Köln.

In Köln hat der Verfall der Marke ebenfalls begonnen und der Stellenabbau ist in vollem Gange. Noch hat das Werk eine Zukunft, aber ohne einen neuen Plan ist die auch nicht sicher. Es wäre möglich, dass Ford Deutschland bald Geschichte ist.

