Das überraschende Comeback des PSVR2

Playstation Vr Psvr2 Front

Viele, und dazu gehören auch die PlayStation Studios von Sony selbst, haben das VR-Headset für die PlayStation 5 relativ schnell abgeschrieben. Gut, aber zu teuer und zu wenige Spiele. Im Sommer 2024 war schon fast von einem Ende die Rede.

Jetzt ist es zurück, also jedenfalls teilweise. Sony legt den Fokus nicht mehr auf die Gewinnmarge und haut das PSVR2 mittlerweile günstiger raus. Letztes Jahr gab es schon eine gute Aktion, die für einen regelrechten Run nach dem Headset sorgte.

PSVR2 für unter 350 Euro zum Black Friday

In diesem Jahr legt man nach, und das gleich doppelt. Sony hat den Preis jetzt wie erwartet noch einmal gesenkt und bietet das VR-Headset für nur 349 Euro an und es gibt passend dazu sogar tatsächlich auch einen neuen Werbeclip von Sony:

Ja, die PlayStation Studios machen immer noch einen Bogen um die eigene Sony-Hardware, man selbst glaubt also auch nicht wirklich an eine Zukunft und ich gehe nicht von einem PSVR3 für die PlayStation 6 aus, aber Drittanbieter sind dabei und versorgen das VR-Headset immer mal wieder mit frischen und optimierten Spielen.

Der Preis von 600 Euro war damals zu hoch, das Angebot an Spielen zu schlecht, aber die Lage hat sich geändert. Es ist ein sehr solides VR-Headset, es gibt einige Spiele von Drittanbietern und die 349 Euro sind ein wirklich sehr guter Preis dafür.

