Gaming

Xbox: Teure Crocs statt gute Angebote zum Black Friday 2025

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Der Black Friday 2025 steht vor der Tür und Sony kämpft derzeit um die Gunst der Spieler. Und Microsoft? Die ruhen sich in diesem Jahr aus, von offizieller Seite gibt es (noch) keine große Aktion, bei der man die aktuelle Xbox im Preis gesenkt hat.

Xbox ohne Aktion zum Black Friday

Es deutet sich sogar an, dass man den Preis der Xbox bald anheben wird, es gibt also keine Bestrebungen mehr, dass Microsoft den Marktanteil ausbauen möchte. Die Nachfrage nach der Xbox ist am Boden und Microsoft selbst lebt jetzt damit.

Dabei hätte eine Aktion rund um den Black Friday durchaus großen Einfluss auf die Verkaufszahlen. Wenn man sich die letzten Quartale anschaut, dann gab es nur ein Hoch bei der Xbox und das war nach der Mega-Aktion zum Black Friday 2023.

400 Euro wollte man damals für die Konsole haben, aktuell zahlt man heftige 600 Euro und für nur 100 Euro mehr gibt es eine PlayStation 5 Pro (oder für 150 Euro weniger eine normale PlayStation 5). Wer kauft denn da aktuell noch eine Xbox?

Xbox Crocs für 80 Dollar angekündigt

Und Microsoft? Die feiern 20 Jahre mit der Xbox 360, der letzten erfolgreichen Xbox, danach ging es bergab. Das tut man mit einer überteuerten Crocs Edition für 80 Dollar, bei der man sich noch 5 Badges für weitere 20 Dollar dazu kaufen kann.

Bisher wurde die limitierte Edition nicht für Deutschland bestätigt.

Das ist also die aktuelle Vision von Microsoft, wenn es um die Xbox geht. Es gibt keinen Deal, stattdessen feiert man die letzte Xbox, die erfolgreich war und zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat und denkt intern über eine Preiserhöhung nach.

Traurig. Denn es könnte auch anders laufen. Schwarze Xbox Crocs zum Black Friday und dazu eine richtig gute Aktion, bei der man die PS5 von Sony unterbietet, das bietet sich doch förmlich an. Und ja, Microsoft müsste bei der Hardware ein paar Euro draufzahlen, aber für so ein Unternehmen wäre das keine hohe Summe.

Vor allem nicht im Vergleich zu den Ausgaben für die KI-Entwicklung.

Doch Microsoft möchte das nicht mehr, man hat (gefühlt) mit der aktuellen Xbox abgeschlossen. Vielleicht wird es mit der nächsten Xbox besser, wer weiß. Aber nach der Smartphone-Strategie (falls man es Strategie nennen darf) glaube ich eher, dass Satya Nadella einen Hardware-Exit bei den Xbox-Konsolen anstrebt.

Far Cry kommt als offizielle Serie zu Disney+

Far Cry werden die meisten von euch als Spiel von Ubisoft kennen, einige vielleicht auch noch als schlechte Erinnerung aus…

25. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Noch deutlich kann Microsoft einem nicht sagen, dass sie keinen Bock mehr auf eigene Xbox Hardware haben.

    Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Hahaha. Xbox ist wirklich am Ende. Sollen einstellen die Konsole.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Xbox: Teure Crocs statt gute Angebote zum Black Friday 2025
Weitere Neuigkeiten
Erste ChatGPT-Hardware: Komplett anders als ein Apple iPhone
in News
Byd Seal U Hybrid
EU-Automarkt: Hybrid, Hybrid, Hybrid
in Mobilität
Mg4 Detail Header
Neuer MG4 nicht für Europa: Wir bekommen nur ein Facelift
in Mobilität
Projekt „Aluminium“: Google plant nächsten Schritt für Android
in Firmware und OS
Nio: Auch das „günstige“ Elektroauto tut sich in Europa schwer
in Mobilität
Far Cry kommt als offizielle Serie zu Disney+
in News
Nintendo Switch Oled Lite Alle
Nintendo spendiert Switch und Switch 2 ein Update
in Firmware und OS
Microsoft Surface Pro 9 Header
Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das November Firmware-Update
in Firmware und OS
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung S95H: Das neue OLED-Flaggschiff kommt
in News
Digitale Dystopie in Nordkorea: YouTuber zeigt Einblicke in die Smartphone-Welt
in Gesellschaft