Xbox: Teure Crocs statt gute Angebote zum Black Friday 2025

Der Black Friday 2025 steht vor der Tür und Sony kämpft derzeit um die Gunst der Spieler. Und Microsoft? Die ruhen sich in diesem Jahr aus, von offizieller Seite gibt es (noch) keine große Aktion, bei der man die aktuelle Xbox im Preis gesenkt hat.

Xbox ohne Aktion zum Black Friday

Es deutet sich sogar an, dass man den Preis der Xbox bald anheben wird, es gibt also keine Bestrebungen mehr, dass Microsoft den Marktanteil ausbauen möchte. Die Nachfrage nach der Xbox ist am Boden und Microsoft selbst lebt jetzt damit.

Dabei hätte eine Aktion rund um den Black Friday durchaus großen Einfluss auf die Verkaufszahlen. Wenn man sich die letzten Quartale anschaut, dann gab es nur ein Hoch bei der Xbox und das war nach der Mega-Aktion zum Black Friday 2023.

400 Euro wollte man damals für die Konsole haben, aktuell zahlt man heftige 600 Euro und für nur 100 Euro mehr gibt es eine PlayStation 5 Pro (oder für 150 Euro weniger eine normale PlayStation 5). Wer kauft denn da aktuell noch eine Xbox?

Xbox Crocs für 80 Dollar angekündigt

Und Microsoft? Die feiern 20 Jahre mit der Xbox 360, der letzten erfolgreichen Xbox, danach ging es bergab. Das tut man mit einer überteuerten Crocs Edition für 80 Dollar, bei der man sich noch 5 Badges für weitere 20 Dollar dazu kaufen kann.

Bisher wurde die limitierte Edition nicht für Deutschland bestätigt.

Das ist also die aktuelle Vision von Microsoft, wenn es um die Xbox geht. Es gibt keinen Deal, stattdessen feiert man die letzte Xbox, die erfolgreich war und zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat und denkt intern über eine Preiserhöhung nach.

Traurig. Denn es könnte auch anders laufen. Schwarze Xbox Crocs zum Black Friday und dazu eine richtig gute Aktion, bei der man die PS5 von Sony unterbietet, das bietet sich doch förmlich an. Und ja, Microsoft müsste bei der Hardware ein paar Euro draufzahlen, aber für so ein Unternehmen wäre das keine hohe Summe.

Vor allem nicht im Vergleich zu den Ausgaben für die KI-Entwicklung.

Doch Microsoft möchte das nicht mehr, man hat (gefühlt) mit der aktuellen Xbox abgeschlossen. Vielleicht wird es mit der nächsten Xbox besser, wer weiß. Aber nach der Smartphone-Strategie (falls man es Strategie nennen darf) glaube ich eher, dass Satya Nadella einen Hardware-Exit bei den Xbox-Konsolen anstrebt.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.