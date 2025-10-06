Tesla zeigt diese Woche ein neues Elektroauto

Tesla startete am Wochenende mit dem ersten Teaser für eine Ankündigung am 7. Oktober und legte zum Start in die Woche direkt mit einem weiteren nach. Es sind zwei kurze Videos, die Detailaufnahmen zeigen und zum Spekulieren einladen.

Der erste Teaser sorgte noch für Fragezeichen, denn es eine richtige Felge sehen wir hier vermutlich nicht, es könnte jedoch eine Radkappe sein. Es gab aber auch andere Vermutungen im Internet, bis dann heute der zweite Teaser online ging.

Der zweite Teaser machte heute klar, dass es definitiv ein neues Auto sein wird und die Lichter sehen auch nicht wie die des Roadsters aus, damit haben auch einige gerechnet. Sie sehen doch ein bisschen wie von diesem neuen Tesla Model Y aus.

Das tauchte erst auf der Webseite von Tesla auf und wurde dann Ende der Woche in freier Wildbahn gesichtet. Alles sicher kein Zufall, sondern Marketing, ich gehe davon aus, dass wir am Dienstag die günstige Version des Tesla Model Y sehen.