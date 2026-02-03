DB Navigator erhält Passkey-Funktion

Die App DB Navigator für iOS in Version 26.1.0 ist ab sofort verfügbar und bringt laut Entwicklerangaben die neue Passkey-Funktion für den Login.

Mit der Version 26.1.0 können Nutzer den Login über Passkey durchführen, was laut Changelog sowohl die Sicherheit als auch den Komfort beim Anmelden erhöhen soll. Die Funktion lässt sich unter „Login & Sicherheit“ aktivieren und ersetzt teilweise klassische Anmeldewege.

Passkeys sind digitale Schlüssel, die anstelle eines Passworts genutzt werden. Sie werden auf dem eigenen Gerät gespeichert und ermöglichen eine Anmeldung per biometrischem Sensor oder PIN, ohne dass ein Passwort eingegeben werden muss.

Die App DB Navigator ermöglicht das Abrufen von Fahrplänen, Tickets und Informationen rund um den Bahnverkehr und wird hauptsächlich für Planung und Buchung von Bahnreisen genutzt.