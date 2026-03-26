Decathlon eröffnet ersten Store-in-Store im MediaMarkt München

Der Handelskonzern MediaMarktSaturn und der Sporthändler Decathlon starten eine gemeinsame Store-in-Store-Fläche im Münchner pep-Einkaufscenter.

Am 26. März eröffnen beide Unternehmen erstmals in Deutschland eine gemeinsame Verkaufsfläche im MediaMarkt München pep. Auf rund 1.000 m² integriert Decathlon ein kuratiertes Sortiment in den Elektronikmarkt. Laut Unternehmensangaben markiert dies den Beginn einer strategischen Partnerschaft.

Parallel baut Decathlon seine Präsenz in München weiter aus. Mit einem zusätzlichen Standort in Brunnthal soll das Filialnetz auf insgesamt sechs Standorte wachsen. Der neue Markt ist laut Decathlon als spezialisierter Outdoor-Store geplant.

MediaMarkt und Decathlon bündeln Angebot im Store-in-Store

Der modernisierte MediaMarkt im pep setzt auf ein neues Ladenkonzept mit Erlebnisflächen. Dazu zählen unter anderem Gaming-Zonen, eine Barista-Bar sowie eine Smartbar für Reparaturen. Ziel ist es laut MediaMarktSaturn, das Einkaufserlebnis stärker zu inszenieren.

Im integrierten Decathlon-Bereich liegt der Fokus auf Fitness, Running und Fußball. Die Kooperation folgt dem sogenannten „Space-as-a-Service“-Ansatz, bei dem Verkaufsflächen flexibel für Partner genutzt werden.

Wichtige Punkte zur Kooperation:

Erste gemeinsame Fläche in Deutschland

Rund 1.000 m² Sportsortiment im MediaMarkt

Neues Store-Konzept mit Erlebniszonen

Weitere Expansion in München geplant

Ich halte das Konzept für einen interessanten Versuch, stationären Handel neu zu denken, weil es unterschiedliche Lebensbereiche direkt miteinander verknüpft. Auf der anderen Seite sehe ich inhaltlich wenig Überschneidungen zwischen MediaMarkt und Decathlon.