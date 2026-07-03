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Der bessere Polestar 4? Neue Version gesichtet

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Polestar spendierte dem 4er vor ein paar Wochen den Zusatz „Coupé“, was keine willkürliche Entscheidung war, denn das soll in Zukunft mehr Klarheit schaffen. Es wird eine neue Version des Polestar 4 geben, die man jetzt bereits aktiv testet.

Das Elektroauto der Geely-Marke wird zum Kombi, womit das Auto nicht nur mehr Platz im Innenraum bieten wird, wie man auf einem ersten Bild sieht, zieht damit auch eine normale Heckscheibe ein, diese besitzt der normale 4er leider nicht.

Ich würde einfach mal behaupten, auch wenn diese Version weniger sportlich wirkt, dass es die bessere und vernünftigere Version wird, da der Polestar 4 so auch für Familien attraktiver wird. Dieser Polestar soll laut CEO vor allem „praktischer“ sein.

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