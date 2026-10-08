Der blaue Planet 3: Trailer zeigt Vorschau für die neue Doku

Die Doku-Reihe „Der blaue Planet“ von BBC und vielen anderen Beteiligten gilt als eine der besten Dokumentationen, die man schauen kann, vor allem in der Welt der Meeresbewohner. Und bald werden wir den dritten Teil der Reihe von BBC sehen.

Über vier Jahre hat man gedreht, so BBC, Sir David Attenborough verspricht ein Abenteuer, was „noch viel weiter“ als die bisherigen Staffeln geht. Ein erster Trailer zeigt eine Vorschau für „Blue Planet III“ und den neuen Track von Hans Zimmer.

Schöne Aufnahmen, ich habe es mir gestern mit Kopfhörern im Dunkeln auf einem OLED TV angeschaut und freue mich auf die dritte Staffel. Ein Datum konnte ich noch nicht finden, aber es sieht so aus, als ob es noch in diesem Jahr losgeht.

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