Der elektrische Kia Niro kommt nicht mehr zurück

Der Niro war eines der ersten Elektroautos von Kia, aber in den letzten Monaten hat man das Lineup ausgebaut und startet gerade mit neuen EV-Modellen, die mit der vollwertigen Elektro-Plattform (E-GMP) gebaut werden. Kia setzte beim Niro auf einen umgebauten Verbrenner und dieser hat keine Zukunft im Lineup der Marke.

Bei uns verschwand der Kia e-Niro bzw. Kia Niro EV schon letztes Jahr und er wird wohl auch global enden, denn diese Woche zeigte man das neue Facelift für 2026 – und das ohne elektrische Version. Falls man die also nicht noch nachreicht, wovon nicht auszugehen ist, dann war es das endgültig mit dem elektrischen Kia Niro.

Der neue Niro dürfte allerdings in diesem Jahr zu uns kommen, auch wenn es noch keine offiziellen Details für Deutschland gibt. Wer sich aber bei uns ein Elektroauto von Kia in dieser Klasse kaufen möchte, der muss zum EV3 oder EV4 (Hatchback) greifen. Fans des Niro EV werden wohl keinen elektrischen Nachfolger bekommen.