Kia stellt eines der „günstigen“ Elektroautos ein
Kia testet gerade ein Facelift für den Niro in Südkorea und lokale Medien wie KCB haben in den letzten Tagen erste Prototypen im Alltag entdeckt. Sie berichten aber auch, dass es dieses Upgrade nur für den Verbrenner des Kia Niro geben wird.
Der Kia e-Niro bzw. Kia Niro EV wird nicht mehr aktualisiert und dürfte damit auch endgültig Geschichte sein. Bei uns verschwand die elektrische Version schon vor ein paar Monaten aus dem Konfigurator, aber wohl nicht, weil eine neue ansteht.
Die elektrische Version des Niro hat bei Kia keine Zukunft, denn man hat jetzt den besseren Kia EV3 und der Kia EV2 steht 2026 an. Das sind Elektroautos mit eigener Plattform, da muss man jetzt also keine Verbrenner mehr umbauen. Mich hat der elektrische Niro damals nicht überzeugt, er war viel zu teuer, das Ende ist also okay.
Läuft halt nicht mehr bei Kia Hyundai. Ioniq 30 N Nachfolger in Form des Ioniq 5N kostet mehr als das doppelte zuvor.
Die Billigmarke hat es mit Preisen und zurzeit fragwürdiger Qualität bei Elektroautos (Verkaufsverbote kn den USA und Kanadas sowie Zwangsrückrufe in Deutschland) selbst verschuldet. Die Käufer stimmen mit den Füssen ab und der Absatz ist um 10 Prozent eingebrochen. In Südkorea stehen ganze Werke still.
Der IONIQ 5N ist nicht der Nachfolger des i30N. Es sind komplett verschiedene Klassen. Mal abgesehen vom ICCU ist der Ioniq 5 eines der besten Fahrzeuge seiner Klasse.
Autozeitung schreiben, dass es der Nachfolger ist und so wird es auch in Onlinebeiträgen betitelt:
https://www.autobild.de/artikel/hyundai-ioniq-5-n-25635143.html
Aber nicht von Hyundai, die langfristig auch einen Ioniq 3 planen. Der Ioniq 5 ist ein SUV, der i30 aber in keiner der beiden Versionen.
Der Ionique 5 ist eine Kompaktformat und kein SUV.
Es ist ein Crossover-SUV, so ordnet es Hyundai selbst ein. Der hat nichts mit kompakt zu tun.
Marketing Sprech. Form wie Golf 2…. nix mit SUV wie Megane E TECH auch.
Warum immer diese click bait Überschriften… Ich dachte wirklich es geht um ein günstiges Model, dann stellt sich heraus das das Fahrzeug zu teuer war. Man hat zwar Anführungszeichen bei günstig gesetzt, aber dennoch nerven solche Artikel einfach.
Es war eben das günstige Modell im Lineup. Ob es wirklich günstig war, das ist subjektiv, jeder hat da ein anderes Empfinden. Daher auch die „“.