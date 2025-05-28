Mobilität

Kia stellt eines der „günstigen“ Elektroautos ein

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Kia Niro Ev 2023

Kia testet gerade ein Facelift für den Niro in Südkorea und lokale Medien wie KCB haben in den letzten Tagen erste Prototypen im Alltag entdeckt. Sie berichten aber auch, dass es dieses Upgrade nur für den Verbrenner des Kia Niro geben wird.

Der Kia e-Niro bzw. Kia Niro EV wird nicht mehr aktualisiert und dürfte damit auch endgültig Geschichte sein. Bei uns verschwand die elektrische Version schon vor ein paar Monaten aus dem Konfigurator, aber wohl nicht, weil eine neue ansteht.

Die elektrische Version des Niro hat bei Kia keine Zukunft, denn man hat jetzt den besseren Kia EV3 und der Kia EV2 steht 2026 an. Das sind Elektroautos mit eigener Plattform, da muss man jetzt also keine Verbrenner mehr umbauen. Mich hat der elektrische Niro damals nicht überzeugt, er war viel zu teuer, das Ende ist also okay.

Tesla Model Y 2025 Detail Header

Tesla: Interesse in Deutschland weiterhin am Boden

Ende 2024 deutete sich das neue Model Y von Tesla an, im Januar 2025 wurde es dann angekündigt und dann…

27. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Yupi ☀️
    sagt am

    Läuft halt nicht mehr bei Kia Hyundai. Ioniq 30 N Nachfolger in Form des Ioniq 5N kostet mehr als das doppelte zuvor.

    Die Billigmarke hat es mit Preisen und zurzeit fragwürdiger Qualität bei Elektroautos (Verkaufsverbote kn den USA und Kanadas sowie Zwangsrückrufe in Deutschland) selbst verschuldet. Die Käufer stimmen mit den Füssen ab und der Absatz ist um 10 Prozent eingebrochen. In Südkorea stehen ganze Werke still.

    Antworten
    1. Peter 🍀
      sagt am zu Yupi ⇡

      Der IONIQ 5N ist nicht der Nachfolger des i30N. Es sind komplett verschiedene Klassen. Mal abgesehen vom ICCU ist der Ioniq 5 eines der besten Fahrzeuge seiner Klasse.

      Antworten
      1. Stratos 👋
        sagt am zu Peter ⇡

        Autozeitung schreiben, dass es der Nachfolger ist und so wird es auch in Onlinebeiträgen betitelt:

        https://www.autobild.de/artikel/hyundai-ioniq-5-n-25635143.html

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Stratos ⇡

          Aber nicht von Hyundai, die langfristig auch einen Ioniq 3 planen. Der Ioniq 5 ist ein SUV, der i30 aber in keiner der beiden Versionen.

          Antworten
          1. Stratos 👋
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Der Ionique 5 ist eine Kompaktformat und kein SUV.

            Antworten
            1. Oliver Schwuchow ♾️
              sagt am zu Stratos ⇡

              Es ist ein Crossover-SUV, so ordnet es Hyundai selbst ein. Der hat nichts mit kompakt zu tun.

              Antworten
              1. Favone ☀️
                sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

                Marketing Sprech. Form wie Golf 2…. nix mit SUV wie Megane E TECH auch.

                Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Warum immer diese click bait Überschriften… Ich dachte wirklich es geht um ein günstiges Model, dann stellt sich heraus das das Fahrzeug zu teuer war. Man hat zwar Anführungszeichen bei günstig gesetzt, aber dennoch nerven solche Artikel einfach.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Hazz ⇡

      Es war eben das günstige Modell im Lineup. Ob es wirklich günstig war, das ist subjektiv, jeder hat da ein anderes Empfinden. Daher auch die „“.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia stellt eines der „günstigen“ Elektroautos ein
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität