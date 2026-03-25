Der Herr der Ringe: Neuer Film „Shadows of the Past“ bestätigt

Nächstes Jahr werden wir mit „The Hunt for Gollum“ einen neuen Film im Herr der Ringe-Universum im Kino sehen und das Projekt läuft laut Peter Jackson sehr gut.

Doch man hat bereits den nächsten Schritt geplant, denn Der Herr der Ringe geht weiter und wir werden mit „Shadows of the Past“ einen weiteren Film im Kino sehen. Wobei das bisher noch ein Arbeitstitel ist, der finale Titel kann sich ändern.

Man möchte eine Geschichte aus „The Fellowship of the Ring“ erzählen, die in etwa zwischen Kapitel 3 und Kapitel 5 stattfindet und es nicht in die Filme geschafft hat. Ich kenne mich mit den Büchern nicht aus, aber das ist die offizielle Logline:

Vierzehn Jahre nach Frodos Tod machen sich Sam, Merry und Pippin auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen, herauszufinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren war, noch bevor er überhaupt begonnen hatte.