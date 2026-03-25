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Volkswagen könnte zum Rüstungshersteller werden

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Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen sucht für einige Werke in Deutschland nach einer Zukunftsperspektive und angeblich spielt man mit dem Gedanken, dass der Standort in Osnabrück in die Rüstungsindustrie einsteigt. Es gibt Gespräche mit Rafael Advanced Defense.

Wie die FT berichtet, könnte der VW-Konzern in Zukunft gewisse Bauteile für das israelischen Rüstungsunternehmen produzieren, die im „Iron Dome“, einem Raketenabwehrsystem, zum Einsatz kommen. Bestätigt wurde das bisher noch nicht, aber laut Quelle wären somit alle 2.300 Arbeitsplätze gesichert.

Bundesregierung steht hinter VW

Langfristig wolle man dann bei Volkswagen und Rafael auch europäische Länder versorgen und es gibt wohl den Support der deutschen Regierung. Ein Sprecher von VW gab nur an, dass man weiter nach Perspektiven für den Standort sucht.

Eine Produktion von Waffen wurde eigentlich von VW ausgeschlossen, was auch mit Blick auf die Vergangenheit des Konzerns die bessere Entscheidung wäre, ich habe gestern schon erste Scherze mit „Volkswaffe“ als Logo im Netz gesehen.

Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man jede Möglichkeit für den Standort in Betracht zieht und eine Perspektive für die Mitarbeiter sucht, aber der Einstieg in diesen Markt wäre keine gute Entscheidung für den Ruf von Volkswagen. Man hat viel getan, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, das würde man damit zerstören.

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24. März 2026 | Jetzt lesen →

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