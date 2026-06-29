Der Moment, in dem Paketzustellung ein Stück moderner wird

Die DHL Group führt ab Ende Juli 2026 eine bargeldlose Zahlung für Nachnahme und Zollentgelte bei der Zustellung ein.

DHL vereinfacht die Bezahlung von Zoll und Nachentgelten sowie Nachnahmebeträgen bei der Paketzustellung. Ab Ende Juli 2026 können Kunden die anfallenden Beträge direkt bei der Zustellung auch bargeldlos begleichen. Bislang war hierfür ausschließlich Bargeld vorgesehen. Die Umstellung erfolgt schrittweise und ist in einzelnen Regionen bereits gestartet.

Nach Angaben des Unternehmens soll der Prozess damit einfacher und moderner werden. Auch die Zusteller profitieren, da weniger Bargeld entgegengenommen und verwaltet werden muss. Der Handscanner wird dabei um eine kontaktlose Bezahlfunktion erweitert und bleibt zugleich zentrales Arbeitsgerät für Scans, Quittierungen und weitere Zustellprozesse.

Bargeldlose Bezahlung bei DHL Zustellung und neue digitale Services

Die neue Zahlungsoption umfasst laut Unternehmensangaben folgende Möglichkeiten:

Girocard, Kreditkarte sowie mobile Zahlverfahren per Smartphone oder Smartwatch

Kontaktlose Zahlung über NFC am Handscanner der Zustellkraft

Nachnahmezahlungen ausschließlich per Girocard „aus Sicherheitsgründen“

Weiterhin Möglichkeit zur Barzahlung je nach Zustellprozess

Aus meiner Sicht ist die Einführung Teil der fortschreitenden Digitalisierung der Zustellprozesse. Die Kombination aus App, digitalen Services und neuen Bezahlmethoden kann Abläufe vereinfachen. In der Praxis hängt dies jedoch stark von der flächendeckenden Umsetzung und Akzeptanz im Alltag ab.

Ich gehe fest davon aus, dass viele Kunden auf die Einführung der bargeldlosen Bezahlung bei der DHL-Zustellung gewartet haben, und erwarte, dass diese in kürzester Zeit zur beliebtesten Bezahlmethode an der Haustür werden dürfte.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗