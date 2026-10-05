Deutsche Bahn führt Familienticket dauerhaft ein

Die Deutsche Bahn nimmt ihr Familienticket ab November dauerhaft ins Sortiment auf und verlangt 99,99 Euro für Hin- und Rückfahrt.

Das Angebot war zunächst auf die Sommerferien begrenzt. Nach Angaben von Bahn-Chefin Evelyn Palla sorgte die Aktion jedoch für einen deutlichen Zuwachs. Die Deutsche Bahn habe in den Sommerferien 100.000 Familien mehr als im Vorjahr in ihren Zügen begrüßt.

Der Verkauf des dauerhaften Familientickets soll am 26. Oktober starten. Reisen sind ab dem 1. November möglich. Im Pauschalpreis von 99,99 Euro ist auch die ICE-Reservierung enthalten.

Deutsche Bahn sieht Familienticket als Erfolg

Die wichtigsten Eckdaten zum neuen Dauerangebot:

Preis: 99,99 Euro für Hin- und Rückfahrt

Verkaufsstart: 26. Oktober 2026

Gültig ab: 1. November 2026

ICE-Reservierung ist im Preis enthalten

100.000 Familien mehr als im Vorjahressommer

Parallel dämpft Palla die Erwartungen an schnelle Verbesserungen bei der Pünktlichkeit. Viele Anlagen seien zu alt und störanfällig. Die Sanierung des Schienennetzes werde mindestens zehn Jahre dauern. Auch Temperaturen von mehr als 35 Grad seien für zahlreiche Anlagen problematisch.

Ich halte die dauerhafte Einführung für einen sinnvollen Schritt. Ein klarer Pauschalpreis macht Bahnreisen für Familien besser kalkulierbar. An Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ändert das allerdings noch nichts.

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