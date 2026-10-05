Deutsche Bahn führt Familienticket dauerhaft ein
Die Deutsche Bahn nimmt ihr Familienticket ab November dauerhaft ins Sortiment auf und verlangt 99,99 Euro für Hin- und Rückfahrt.
Das Angebot war zunächst auf die Sommerferien begrenzt. Nach Angaben von Bahn-Chefin Evelyn Palla sorgte die Aktion jedoch für einen deutlichen Zuwachs. Die Deutsche Bahn habe in den Sommerferien 100.000 Familien mehr als im Vorjahr in ihren Zügen begrüßt.
Der Verkauf des dauerhaften Familientickets soll am 26. Oktober starten. Reisen sind ab dem 1. November möglich. Im Pauschalpreis von 99,99 Euro ist auch die ICE-Reservierung enthalten.
Deutsche Bahn sieht Familienticket als Erfolg
Die wichtigsten Eckdaten zum neuen Dauerangebot:
- Preis: 99,99 Euro für Hin- und Rückfahrt
- Verkaufsstart: 26. Oktober 2026
- Gültig ab: 1. November 2026
- ICE-Reservierung ist im Preis enthalten
- 100.000 Familien mehr als im Vorjahressommer
Parallel dämpft Palla die Erwartungen an schnelle Verbesserungen bei der Pünktlichkeit. Viele Anlagen seien zu alt und störanfällig. Die Sanierung des Schienennetzes werde mindestens zehn Jahre dauern. Auch Temperaturen von mehr als 35 Grad seien für zahlreiche Anlagen problematisch.
Ich halte die dauerhafte Einführung für einen sinnvollen Schritt. Ein klarer Pauschalpreis macht Bahnreisen für Familien besser kalkulierbar. An Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ändert das allerdings noch nichts.
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Jetzt muss sie nur noch pünktlich kommen. Ich habe bisher immer negative Erfahrungen bei Mittel/- Langstrecken gemacht . Leider kann man sich da null auf die Bahn verlassen. Daher muss man quasi aufs Auto umsteigen. In Ausland bekommt man es doch auch hin.
Auf Langstrecken ist das Auto kaum verlässlicher. Eine Umleitung, Unfall, Stau, etc. und die Fahrtzeit variiert um 30-60 Minuten. Das wird nur meist anders wahrgenommen.
Dort hat man die Bahn-Infrastruktur auch nicht jahrzehntelang kaputt gespart..