Deutsche Bahn weitet Probe BahnCard Gold auf Paralympische Winterspiele aus

Die Deutsche Bahn weitet ihre Probe BahnCard Gold auf die Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina aus.

Wie das Unternehmen mitteilt, gilt die Sonderaktion nun vom 6. bis zum 15. März 2025. Gewinnt das Team Deutschland Paralympics eine Goldmedaille, können alle Inhaber einer Probe BahnCard 25 oder 50 Gold am jeweils folgenden Tag sämtliche ICE- und Intercity-Züge im deutschen Fernverkehr kostenlos nutzen.

Das Angebot war ursprünglich anlässlich der Olympischen Winterspiele eingeführt worden und wird jetzt auf die paralympischen Wettkämpfe ausgedehnt. Laut Unternehmensangaben haben während der Olympischen Winterspiele rund 50.000 Kunden die Probe BahnCard Gold genutzt und an insgesamt acht Tagen kostenlos im Fernverkehr reisen können.

DB-Fernverkehrschef Dr. Michael Peterson bezeichnete die sportlichen Leistungen der deutschen Athleten als Grundlage für die Verlängerung des Angebots und kündigte an, das Engagement der Bahn im deutschen Sport gemeinsam mit dem DOSB weiter vertiefen zu wollen.

Ich halte die Ausweitung der Probe BahnCard Gold auf die Paralympischen Spiele für einen konsequenten Schritt, der sportpolitisch überfällig war.

