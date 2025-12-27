Deutsche Haushalte heizen oft für Haustiere

Fast jedes vierte deutsche Zuhause lässt die Heizung auch für das Haustier laufen.

Laut einer aktuellen Erhebung des Unternehmens tado° heizen 24,8 Prozent der deutschen Haushalte gezielt für ihre Tiere, selbst wenn niemand zu Hause ist. Damit liegt Deutschland europaweit auf Platz zwei hinter Italien mit 29,1 Prozent, während in den Niederlanden nur 13,7 Prozent der Haushalte ähnlich handeln.

Deutsches Heizverhalten laut tado°-Umfrage

Nach Angaben der Studie bestimmt in 57 Prozent der deutschen Haushalte ein Mann die Heiztemperatur, während Frauen in 40 Prozent der Fälle die Entscheidung treffen. Nur 1,5 Prozent der Befragten gaben an, dass Kinder das Thermostat bedienen.

In Großbritannien liegt der Schwerpunkt umgekehrt, dort entscheiden überwiegend Frauen (58 Prozent) über die Heizung.

Kernaussagen der Studie

24,8 % der deutschen Haushalte heizen für Haustiere

In 57 % der Haushalte regelt ein Mann die Temperatur

Nur 15 % drehen „heimlich“ am Thermostat

Italien liegt europaweit vorn, Niederlande am Ende

Deutschland hebt sich durch seine Offenheit beim Thema Heizen ab: Nur wenige drehen heimlich am Thermostat (15 %; laut tado° der niedrigste Wert in Europa), die ideale Temperatur wird demnach bei der Mehrheit mit allen Bewohnern offen besprochen.

Ich finde es interessant, dass Heizen fürs Haustier hierzulande fast selbstverständlich scheint, während Sparsamkeit zunehmend von digitaler Technik und moralischen Abwägungen begleitet wird.