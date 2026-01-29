Deutsche Post DHL warnt vor möglichen Betrugsflyern mit QR-Codes

Die Deutsche Post und DHL warnen vor möglichen Betrugsversuchen durch verdächtige Flyer, die derzeit in mehreren Regionen Deutschlands im Umlauf sein könnten.

Die Deutsche Post und DHL haben nach eigenen Angaben Hinweise erhalten, dass physische Flyer verteilt werden, die den Eindruck erwecken, von Deutsche Post oder DHL Express zu stammen. Die Hinweise stammen vor allem aus sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten, wo entsprechende Abbildungen und Berichte kursieren. Die Flyer behaupten demnach, dass eine Sendung zur Abholung bereitliege.

Laut Deutsche Post und DHL enthalten die fraglichen Flyer teilweise QR-Codes, über die Empfänger zur Eingabe persönlicher Daten aufgefordert werden könnten. Ob es sich dabei tatsächlich um eine neue Betrugsform handelt, die auch als Quishing bezeichnet wird, wird derzeit geprüft.

Das Unternehmen teilte mit, dass es die Hinweise ernst nehme, bereits strafrechtliche Schritte eingeleitet habe und mit Sicherheitsbehörden im Austausch stehe.

Hinweise der Deutschen Post und von DHL zu QR-Codes

Wichtige Hinweise für Kunden:

QR-Codes auf offiziellen Benachrichtigungskarten dienen laut DHL niemals zur Eingabe persönlicher Daten.

Eine Verifizierung erfolgt ausschließlich über die beim Versand hinterlegten Kontaktdaten.

QR-Codes für Packstationen werden nur innerhalb der offiziellen DHL-App genutzt.

Im Zweifel sollte die Sendungsnummer über die offizielle Sendungsverfolgung geprüft werden.

Die Deutsche Post und DHL raten Kunden außerdem, verdächtige Flyer keinesfalls zu scannen und diese an die Adresse phishing@dhl.com zu melden. Bei Unsicherheiten könne auch der Kundenservice kontaktiert werden.

Ich halte den Hinweis auf jeden Fall für nachvollziehbar, da physische Betrugsversuche für viele Empfänger unerwarteter sind als bekannte Phishing-Mails.