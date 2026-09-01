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DHL AG schließt Neuaufstellung des Konzerns ab

René Hesse
Von

Die DHL Group hat ihre neue Konzernstruktur zum 1. September umgesetzt und trennt die globale DHL AG klarer vom Deutschlandgeschäft.

Die bisherige börsennotierte Muttergesellschaft firmiert nun als DHL AG. Das deutsche Brief- und Paketgeschäft bleibt dagegen unter dem bekannten Namen Deutsche Post AG bestehen. Für Kunden sollen sich dadurch laut Unternehmen weder Produkte noch Abläufe ändern.

Die Neuordnung wurde bereits im Mai von der Hauptversammlung beschlossen. Sichtbar wird sie jetzt vor allem rechtlich und an der Börse. Aus der bisherigen Post-Aktie wird seit dem 1. September die DHL-Aktie.

DHL AG und Deutsche Post AG mit klarer Aufgabenteilung

Die wichtigsten Folgen der neuen Struktur:

  • Die DHL AG übernimmt die strategische Steuerung des weltweiten Konzerns.
  • Die Deutsche Post AG verantwortet weiter das deutsche Brief- und Paketgeschäft.
  • Filialen, Packstationen, Poststationen und Briefkästen bleiben unverändert.
  • Die DHL Group besteht aus fünf eigenständig organisierten Divisionen.

Zu diesen Bereichen zählen Express, Global Forwarding, Supply Chain, eCommerce sowie Post & Paket Deutschland. Die Marke Deutsche Post bleibt damit im Alltag deutscher Kunden erhalten. DHL tritt zugleich deutlicher als internationale Konzernmarke hervor.

Ich halte die Neuordnung vor allem für eine logische Anpassung an die tatsächliche Struktur des Konzerns. Für Kunden in Deutschland ist entscheidend, dass sich im Alltag praktisch nichts ändert. An der Börse und auf Konzernebene wird DHL dagegen künftig deutlich sichtbarer.

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